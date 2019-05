Cote d'Ivoire: Cinq ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance

Accrédités depuis peu en Côte d'Ivoire, leurs Excellences Abdullah Bin Hamad Al Subaiee (Royaume d'Arabie Saoudite), Lee Sang Ryul (République de Corée), Wan Li (République Populaire de Chine), Tran Quoc Thuy (République socialiste du Vietnam) et Vitor Paulo Da Costa Sereno (République portugaise) ont présenté hier leurs lettres de créance au président de la République.

Tous ont exalté les relations d'amitié et de coopération entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire et pris l'engagement d'œuvrer à leur diversification et à leur renforcement.

L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite a salué la qualité des rapports entre son pays et la Côte d'Ivoire, les qualifiants d'historiques. Il a dit avoir évoqué avec le chef de l'Etat ivoirien, les perspectives de coopération dans divers domaines.

Pour sa part, l'ambassadeur de la République de Corée a relevé les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire en matière économique et de démocratie et exprimé sa volonté d'œuvrer pour l'aboutissement des différents projets qui lient les deux pays, notamment la construction d'un centre d'oncologie et de radiothérapie et du centre sportif culturel et des TIC "Alassane Ouattara".

Quant au nouvel ambassadeur de la Chine, il a exprimé sa détermination à travailler au renforcement de la dimension stratégique de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine et à la mise en œuvre de tous les engagements pris par les deux chefs d'Etat.

L'ambassadeur du Vietnam a salué la coopération fructueuse entre son pays et la Côte d'Ivoire, "son plus grand partenaire en Afrique de l'ouest", et réitéré son soutien à notre pays sur la voie de son industrialisation.

Enfin, S.E.M. Vitor Paulo Da Costa Sereno, a, pour sa part, relevé la volonté des entreprises portugaises d'investir en Côte d'Ivoire. « La Côte d'Ivoire représente une opportunité en matière de développement durable et de croissance économique », a-t-il indiqué.