Cote d'Ivoire: Ramadan 2019 - Le premier ministre offre 10 millions aux musulmans

Un autre geste de solidarité envers la communauté musulmane. Dix millions de FCFA, c'est la contribution du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à cette communauté en ce mois de ramadan.

L'enveloppe a été réceptionnée hier au siège du Conseil supérieur des imams (Cosim), à la mosquée de l'avenue 12, à Treichville, par le Cheick Boikary Fofana, patron de la communauté musulmane.

Brahima Mocktar Touré, directeur de cabinet adjoint à la Primature, venu remettre le don, a indiqué qu'il s'agit pour le chef du Gouvernement de soutenir et assister les musulmans durant ce mois de pénitence et de charité. Ce, conformément aux recommandations du prophète Mohamed.

« Le Prophète (saw) a dit : "Celui qui soulage un nécessiteux, Allah le soulagera dans cette vie et dans l'au-delà". C'est pourquoi, M. le Premier ministre m'a chargé de remettre un peu de vivres et d'argent pour vous et vos fidèles, afin de les soutenir au cours de ce grand mois d'adoration.

Il veut compter une fois de plus sur vos prières et bénédictions pour une Côte d'Ivoire en paix, eu égard aux derniers évènements survenus dans certaines localités de notre pays », a déclaré l'envoyé d'Amadou Gon Coulibaly.

Relativement aux évènements de Béoumi (conflit intercommunautaire), Brahima Touré a indiqué que son patron sollicitait plus de prières et de bénédictions et en appelait à la mobilisation et l'implication des leaders d'opinions (autorités religieuses, coutumières, administratives et politiques), des organisations de la société civile, de toutes les bonnes volontés, en vue de conjuguer leurs efforts pour anticiper et circonscrire d'éventuels conflits et menaces, susceptibles de fragiliser la paix et la cohésion sociale.

« C'est le devoir d'un homme de Dieu de prier pour son pays, pour la paix et la stabilité et pour les autorités.

Nous allons le faire », a répondu le président du Cosim, ajoutant que la Côte d'Ivoire est un pays de brassage culturel et que c'est cette diversité qui fait sa richesse.