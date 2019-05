Madagascar: Au « In Square » Ambatobe - « Full Destress » avec Rak Roots pour soutenir une noble cause

Rak Roots répondra présent, ce soir, pour la bonne cause.

L'événement a maintenant ses habitués. Une sortie du vendredi soir, qui joint l'utile à l'agréable car il s'agit d'une activité qui soutiendra les actions caritatives du Lions club Ilohasina. Il s'agit de la soirée « Full Destress » au « In Square » Ambatobe, proposée par ce club de service, et qui en est maintenant à sa sixième édition. Ce soir, à partir de 19h, c'est Rak Roots qui en sera le « special guest » en donnant rendez-vous aux habitués comme aux nouveaux venus.

Point de place pour l'ennui avec des titres affectionnés du public, entre « Ilay silako », « Maka tsy taitra », ou encore « Faka vady », et bien sûr, le titre qui a révélé l'artiste : « Tania ». Puis on enchaînera avec une animation discothèque animée par Dj Tsong et Kuz Jay qui seront ici chez eux. Bref, tout le monde y trouvera assurément son compte et contribuera, par la même occasion, au soutien à une noble cause car la totalité des fonds récoltés lors de cette soirée sera reversé au profit des actions du Lions Club Ilohasina en faveur des démunis et des personnes vulnérables.