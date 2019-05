Madagascar: Université d'Antananarivo - Investiture du Pr Mamy Raoul Ravelomanana

Hier était une journée à marquer d'une pierre blanche pour l'Université d'Antananarivo.

Outre l'investiture du nouveau président, en la personne du Pr Mamy Raoul Ravelomanana, l'installation des doyens de facultés et des directeurs d'écoles était également au menu. Honorée par la présence du président de la Haute Cour Constitutionnelle, le président du Sénat, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les corps diplomatiques, des représentants des organisations internationales, des partenaires de développement, des représentants du secteur privé, des enseignants et des représentants des étudiants, la cérémonie a permis de connaitre les grandes lignes du programme du nouveau numéro Un de l'Université d'Ankatso.

Entre autres, la mise en place de la bonne gouvernance et de la culture de recevabilité via l'instauration de la transparence dans la gestion, dans l'attribution des diplômes ou encore dans le recrutement du personnel. Outre la construction et la rénovation d'infrastructures, le Pr Mamy Raoul Ravelomanana ambitionne également de valoriser les recherches. « Si l'éducation de base est le fondement de la lutte contre la pauvreté, l'enseignement supérieur est le levier de la compétitivité d'une Nation. Quand on parle de compétitivité, cela veut dire qu'on ne fait pas de quartier, et qu'il s'agit d'une lutte sans merci. Tel est le monde dont les entreprises vivent aujourd'hui « , a-t-il noté pour appuyer ses grandes lignes.