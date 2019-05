Madagascar: Société Générale Madagasikara - De nouvelles offres à la FIM

La Foire Internationale de Madagascar (FIM) est un rendez-vous incontournable pour la Société Générale Madagasikara qui profite de cette rencontre pour écouter les clients, les futurs clients mais aussi, les autres entreprises et professionnels.

Ce rendez-vous économique est aussi devenu une occasion pour la banque , dont le slogan est « tourner vers le futur » de lancer de nouvelles offres. Ainsi, pour l'édition 2019, Société Générale Madagasikara offre pour toute ouverture de compte à la FIM une baisse du taux d'intérêt de -4 points sur la gamme Soafeno, prêt à la consommation, un déblocage du prêt sous 48 heures et enfin 0 ariary de frais pendant six mois sur les packs Mandrosoa et Mandrosoa Plus. La banque offre également un taux intéressant sur le compte épargne avec le produit DECLIC régulier, qui permet de faire des virements automatiques chaque mois de son compte courant vers son épargne. SG Madagasikara met à disposition des visiteurs et des exposants, comme à l'accoutumée, un distributeur automatique de billets (DAB) durant les quatre jours de la Foire. .

A l'heure où la présence digitale devient une évidence pour chaque entreprise, la banque se doit d'aller vers ses clients, dématérialiser petit à petit ses produits et services. L'expérience client est un point important à ce changement.

Cette amélioration de l'expérience client consiste à faciliter l'accès au quotidien de ses produits. Ainsi, en mars dernier, SG Madagasikara a lancé son agence Prêt Immobilier (API) à Analakely Indépendance, avec une équipe dédiée et formée aux nouveaux enjeux. Elle offre des services simples et qui s'adaptent au projet et au rythme de vie. Cette disponibilité des produits et services constitue le moteur principal de la présence de la Société Générale Madagasikara à la Foire Internationale de Madagascar.