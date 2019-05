Guinée: Recrutement dans l'armée - 250 candidats retenus sur 3.851 dossiers enregistrés dans la commune de Dixinn

La Secrétaire Général de la Commune de Dixinn, Kadiatou Diallo, a accordé une interview , ce mercredi, 22 mai 2019, du site d'information Aminata.com pour parler du processus de recrutement des candidats au présélection pour l'intégration dans l'armée guinéenne.

Au cours de ce entretien , Madame Kadiatou Diallo, a expliqué le déroulement du processus de recrutement:« Le processus de recrutement des candidats au présélection pour l'intégration dans l'armée, s'est déroulé dans les meilleures conditions, avec un encadrement et une sécurité bien organisés à Dixinn.

Dès la réception du communiqué relatif à ce recrutement, une commission composée de cadres et techniciens de la Mairie, élargie à la police, la gendarmerie, la santé, la croix rouge Communale et la Direction Communale de l'Education (DCE), a été mise en place à Dixinn, pour la réception des dossiers».

Selon elle, le processus a commencé par la réception des dossiers le 22 mars, à la maison des jeunes de Dixinn port, pour finir le jeudi, 16 mai 2019 par l'affichage de la liste des candidats retenus.

« Nous avons enregistré trois milles huit cent cinquante un (3.851) dossiers de candidature dont quatre cent soixante seize (476) filles et trois milles trois cent soixante quinze (3.375) garçons. Les reçus ont été cacheté par le Maire.

La tranche d »âge des candidats varie entre 18 à 28 ans conformément au communiqué du ministère de la défense».

Dans cette même lancée, elle a egalement parlée de la course et le texte écrit qui a permis les candidats de Dixinn d'être présélectionnés pour l'intégration dans l'armée:« les candidats de Dixinn ont fait la course à Gomboyah dans la préfecture de Coyah, durant deux (02) jours, du samedi 20 au dimanche 21 avril 2019. Pendant la course, des cas de fraude ont été décelé, grâce à une stratégie que la commission a mise en place.

Six cent soixante dix (670) candidats filles comme garçons ont été soumis à la dictée et questions à l'école primaire de Dixinn centre 1 et 2 pour le compte du texte écrit, le samedi 04 mai 2019.

Après deux (02) jours de correction des copies par une équipe d'enseignants venue de la DCE, deux cent cinquante (250) candidats ont été retenus pour la présélection», a fait savoir madame Diallo.

Poursuivant son intervention, la Sécuritaire ge Generale de la commune de Dixinn Madame Kadiatou Diallo , a révélé que le résultat final de la présélection a été déposé au gouvernorat de Conakry et une copie affichée dans la cour de la mairie de Dixinn.