Togo: L'Ultimax s'invite au Togo, Baba Boundjou Nadjonbé remet son titre en jeu

Les arts martiaux mixtes professionnels (MMA) vont effectuer un tour à Lomé, ce vendredi, avec la présentation de l'événement Ultimax Fight Night 5, à l'hôtel Onomo de Lomé. C'est la première fois que l'organisation (Pitbull Gym) présentera un gala de l'Ultimax.

En effet, pour la première fois de son histoire, la Terre de nos aïeux un telle évènement de renommé mondial. A peine trois mois après avoir conquis la ceinture mondiale de l' Ultimax en MMA, Baba Boundjou Nadjonbé remet son titre en jeu. Celui que l'on nomme Zeus sera face à l'Arménien Sargis Vardanyan ce vendredi.

Les athlètes Togolais, Béninois, Algériens, Ivoiriens, Français, Arméniens, Iranien et Nigérians seront en vedette lors de cette soirée alors que plusieurs combats seront en action à l'Ultimax Fight Night. Lomé, la capitale togolaise aura à passer de bon moment en vibrant au rythme des plus grands compétiteurs du monde. Au total une dizaine de combats à vivre le même jour, grâce à l'Association de Boxe Thaï et Sports assimilés en collaboration avec la Fédération mondiale ULTIMAX.

Baba Boundjou Nadjonbé alias Zeus affrontera l'Arménien Sargis Vardanyan en Main Event

La soirée ne s'arrêtera pas là. Le champion du monde de MMA, Baba Boundjou Nadjonbé alias Zeus affrontera l'Arménien Sargis Vardanyan en Main Event. Conquis il y a quelques mois dans la catégorie Super Light Weigth, le Togolais s'apprête au cours de cette soirée à défendre le titre du champion du monde ULTIMAX de Mixed Martial Arts (MMA). Le double champion d'Afrique et champion du monde ULTIMAX en MMA, qui a à son palmarès 5 victoires et une défaite est serein pour la défense de son titre.

« Toutes les moyens sont de mon côté. Car c'est mon pays je suis chez moi j'ai mon public. Je me suis très bien entrainé dur comme d'habitude, confié Baba Boundjou Nadjonbé avant de revenir sur son adversaire. J'ai un combattant en face de moi qui pratique la meme technique que moi. On aura un très beau spectacle mais à la fin il sera noyé dans ma technique. Comme tous les autres adversaires, ils ont toujours confiance, ils sont plus baraqués que moi mais ce n'est pas dans les muscles c'est dans la tête ».

Les amateurs de MMA du Togo attendent avec impatience le prochain combat de Baba Boundjou. L'espoir togolais, qui a des visées sur l'UFC, devrait participer à son 2e combat chez l'Ultimax après une victoire inattendue en mars dernier.

Plusieurs combats au programme après celui en Main Event

Outre ce combat professionnel programmé en Main Event entre le Togolais et l'Arménien, plusieurs autres combats sont au menu de cette soirée. En Co Mean Event, le Togolais Georges Weliki, l'étoile montante en MMA, se produira dans la catégorie Bantam Weight Both en combat professionnel contre le Géorgien Mkhitar Barseghyan. A eux deux, ils ont remporté leur premier combat professionnel. Toujours en co Mean Event, un autre Togolais, Adams Zikpli (1 victoire) défiera l'Iranien Mohsen Zamani (6 victoires) dans la catégorie Super Bantam Weight Both. En -68 kg, le Nigérian Bright Green ( 1v et 1d) croise le Brésilien Claudemire Mariano (2v).

Les amoureux de la Boxe Thaï seront également servis avec la prestation du Togolais Katcho Essohaman dans la catégorie -57kg face au Nigérian, Prince Epere. Aussi le Turc Milen Lousy qui a fait 40 combats pour 32 victoires et 8 défaites aura à faire avec l'expérimenté Ivoirien Alain Tano qui a gagné 49 combats, enregistré 4 défaites et un nul. Le dernier combat, celui dans la catégorie -67kg met aux prises le Gabonais Fred Kudzete (7v et 2d) à l'Algérien Amri Youba (6v et 4d).

L'ultimax Fight Night 5 est une occasion à ne surtout pas rater ! Pour Henry Jallah promoteur de la soirée et directeur du centre de sport Pitbull Gym, « ça sera une très très belle soirée. Il y aura plein d'action. Une très grande soirée surtout pour le Togo. La fédération mondiale qui décide d'organiser un tel gala au Togo c'est vraiment grand. Car ils ont donné de la valeur au Togo et aux Togolais. C'est la première fois que l'Ultimax s'invite en Afrique et elle a choisi le Togo. »

Venez massivement pour assister à ce grand événement de Boxe Thaïlandaise et de MMA ce vendredi 24 mai à l'hôtel Onomo à partir de 19h.