Egypte: Coupe de la CAF - Le Zamalek promet à ses supporters de remporter le titre à Alexandrie

Le Zamalek du Caire accueille ce dimanche la Renaissance de Berkane, en finale retour de la Coupe de la CAF. Battus 0-1 au match aller, les Blancs du Caire sont déterminés à gagner cette rencontre et remporter pour la première fois le trophée.

L'entraîneur de Zamalek, le Suisse Christian Gross sait très bien que remporter un titre continental serait une grande réalisation pour lui, même s'il a déjà remporté des titres nationaux en Suisse ou en encore en Arabie Saoudite. 90 minutes séparent Zamalek de son rêve de remporter la Coupe de la Confédération pour la première fois de son histoire. Un grand rêve pour les Blancs qui sont en quête de leur premier titre africain depuis celui de la Ligue des champions d'Afrique en 2002.

« Je suis très triste d'avoir concédé un but à la fin, mais nous pouvons revenir et changer les choses », a déclaré Gross après le match avant d'ajouter « Nous allons nous battre jusqu'à la dernière minute pour remporter le titre et ainsi l'offrir à nos supporters ».

Le Zamalek n'a perdu que deux fois en Coupe de la CAF cette année avant la finale, gardant ses filets vierges lors de ses sept derniers matches avant leur voyage à Berkane. Les égyptiens semblaient être en mesure de faire durer ce record sans le but de Laba à la 94e minute.

« C'est très dur de prendre un but au dernier souffle de la rencontre. Mais on a joué un grand match et je remercie les joueurs pour leurs efforts sur le terrain. Je suis très déçu du résultat, surtout que nous avons été très proches de marquer à plusieurs reprises. Mais en tout cas, nous sommes capables de rattraper cette défaite et je promets aux supporters de l'équipe de remporter le titre à Alexandrie », a déclaré Christian Gross dans des propos relayés par hebdo.ahram.org.eg.

Le match retour au Stade de Borg Al-Arab à Alexandrie, prévu dimanche prochain, 26 mai 2019 s'annonce serré. C'est la première fois dans son histoire que la RSB accède à la finale de la Coupe de la CAF, une épreuve que le Zamalek a remportée en 2000.

« Il est clair que notre mission ne sera pas facile dimanche, vu la situation difficile de l'équipe, mais nous sommes habitués à relever ce genre de défis. Nous avons déjà réussi à surmonter plusieurs obstacles tout au long de notre parcours dans la compétition », confie l'entraîneur suisse.