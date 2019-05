Cote d'Ivoire: Le pays participe au 5ème colloque scientifique des chercheurs sur le café robusta et à la 7ème assemblée générale de l'ACRAM à Accra

L'Agence des Cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar (ACRAM) organise, du 22 au 25 mai 2019 et, en collaboration avec la Fédération Ghanéenne du Café, le 5ème Colloque scientifique des chercheurs sur le café robusta ainsi que la 7ème Assemblée Générale de l'ACRAM.

La Côte d'Ivoire qui occupe la vice-présidence de cette Organisation participe à ces manifestations importantes à travers une délégation conduite S.E.M. Aly Touré, Représentant Permanent de la Côte d'Ivoire auprès des Organisations Internationales de Produits de Base.

Les principaux acquis et challenges de la recherche agricole au sein de l'ACRAM et dans les pays qui composent cette Agence sont au menu du 5ème Colloque scientifique dont le thème cette année est « la coopération scientifique et technique face aux contraintes majeures de la Robusta-culture en Afrique de l'Ouest et du Centre : acquis et perspectives de l'expérience sous régionale vis-à-vis de la faible disponibilité des plants de caféiers performants ».

Par ailleurs, les responsables gouvernementaux et délégués réunis à Accra pour la 7ème Assemblée Générale de l'ACRAM qui suivra ces journées de réflexion scientifique, examineront les moyens de promouvoir le renouveau et l'essor de la Robusta-culture à Madagascar et en Afrique de l'Ouest et du Centre.

En marge de ces manifestations de l'ACRAM, la Cote d'Ivoire a par ailleurs participé à un forum sur la durabilité de la filière Café organisé par la Fédération des Producteurs de Café du Ghana.

Fait à Accra le 21 mai 2019

La Représentation Permanente de la Côte d'Ivoire à Londres.