Burkina Faso: Chine-Burkina - «L'exportation des produits burkinabè vers le marché chinois a augmenté de 300%»

Selon l'ambassadeur, la célébration du premier anniversaire a débuté depuis le mois d'avril par plusieurs activités. Il s'agit, entre autres, du lancement d'une série de six films chinois «très populaires » sur la RTB.

« Aussi, nous avons organisé un atelier réunissant des fonctionnaires du gouvernement comme ceux du ministère de l'énergie et des infrastructures et les coopérants des entreprises chinoises qui sont installés ici. Ils ont discuté spécialement des solutions de financement pour les grands projets qui doivent être réalisés au Burkina avec la participation active de tous les acteurs. Le 14 mai dernier, c'était le premier séminaire sur les relations bilatérales entre le Burkina et la Chine. L'événement culturel qui s'ajoute s'est passé à l'Institut africain de management (IAM) et il s'agissait de la journée de l'intégration africaine et la Chine était le pays invité d'honneur » a fait savoir le conférencier aux hommes de média.

En termes de bilan à proprement parlé, plusieurs projets ont été réalisés. Comme exemple, le diplomate a fait cas des échanges de « haut niveau » pendant la visite effectuée en Chine par le président Roch Marc Christian Kaboré en septembre dernier ont été énumérés. « Cette visite était un grand succès puisque c'était la première fois depuis 24 ans. Cela signifiait le retour du Burkina Faso dans la grande famille sino- africaine » a-t-il fait savoir.

La deuxième grande visite était celle du président de l'Assemblée nationale Alassane Bala Sakandé à la fin du mois de mars 2019. C'était aussi une signification historique pour l'ambassadeur parce que depuis l'indépendance des deux pays, il est le premier président du parlement qui a effectué une visite officielle en terre chinoise.

Au cours de la première année, les autorités chinoises ont aussi visité le pays des hommes intègres. Le Vice-Premier ministre chinois a conduit une grande délégation après la signature de l'accord des rétablissements diplomatiques. Visite au cours de la quelle, Il a discuté avec le président du Faso afin de dégager des pistes de réflexions et de coopération.

La seconde visite a été celle du conseiller d'Etat chinois, ministre des affaires étrangères, qui est venu discuter de la coopération bilatérale mais aussi sur la question de sécuritaire. Faisant cas des différents déplacements dans le cadre de la coopération tant du coté burkinabè que de celui chinois, M. Jian a déclaré que : « Cela fait à peu prêt 10 000 entrées et sorties des Burkinabè en Chine et environ 50 délégation gouvernementales chinoises en moins de dix mois sont venues concrétiser des projets dégagés par les chefs d'Etat ou concrétiser des accords. L'exportation des produits burkinabè vers le marché chinois a augmenté de 300%. Cela démontre les premiers acquis déjà réalisés pendant la première année de notre relation diplomatique ». Et d'autres grands projets sont en cours de discussions à travers des efforts conjoints.

La question sécuritaire s'est invitée à la table des échanges. A la question de savoir que compte faire la Chine pour venir en aide au Burkina dans le domaine sécuritaire, le conférencier a répondu que la Chine a promis de contribuer substantiellement à l'augmentation des capacités anti - terroriste du gouvernement burkinabè.

En sus, le ministère de la défense chinoise apportera des cours de formation aux FDS avec un programme continue qui pourra aller jusqu'en 2020 selon la demande du Burkina. « Nous allons supporter aussi le Burkina en tant que président du G5 Sahel. Nous avons déjà contribué à hauteur de 500 mille dollars pour le fonctionnement du secrétariat permanent du G5 sahel et 1 million de dollars pour soutenir le Burkina. Nous avons aussi soutenu les mesures prises du G5 au sein des Nations Unies» a déclaré l'ambassadeur.

Une «grande réception» se tiendra le 26 mai prochain dans le cadre de la célébration de cet anniversaire.