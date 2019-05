Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité et le terrorisme - La cellule genre de l'AJB réfléchit au rôle de la femme

Selon les conférenciers, dans le contexte d'insécurité du Burkina, les femmes sont les premières victimes car, elles perdent leurs enfants, deviennent veuves à la suite des attaques et sont parfois violentées. Et, c'est au regard de l'importance de ce thème, que les femmes journalistes membres de la cellule genre de l'AJB ont décidé d'y mener la réflexion.

Bien comprendre la notion de terrorisme, ses causes et conséquences sur toute la population et sur les femmes en particulier au plan politique, économique et social, montrer en quoi la prise en compte des femmes pourra améliorer la lutte contre le terrorisme sont, entre autres, les objectifs spécifiques de cette formation.

Pour la marraine de l'atelier, Dr Justine Kiélem, présidente de la Coalition nationale femme paix justice et solidarité, le thème retenu est « pertinent »: « Les problèmes sécuritaires sont des problèmes qui font courir le monde de nos jours. Le nombre de mort augmente indiquant ainsi la spécialisation et l'utilisation d'engins très sophistiqués par les terroristes pour atteindre leur objectif de terreur. Rien de plus normal que les journalistes qui constituent une arme centrale de la lutte contre l'extrémisme violent décident de rentrer dans la danse. C'est même une erreur de n'avoir pas pensé à cela bien avant parce que la première arme de lutte contre le terrorisme, c'est l'information. La femme est au centre de toute chose parce qu'elle est partout pour voir ce qui se passe mais, c'est elle aussi qui vit les pires atrocités de l'extrémisme violent. Voir des femmes journalistes qui s'intéressent à cette question est plus qu'important »a-t-elle déclaré.

Mme Kiélem a aussi affirmé qu'elle soutiendra l'association pour que son action puisse faire « tache d'huile» dans tous les pays et, plaidera partout pour que l'information soit au centre de la lutte contre l'extrémisme violent.

Durant ces deux jours, les 26 participantes venant de Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Dédougou, prendront par à cet atelier centré sur 5 activités qui seront dispensées par la formatrice Dr Zenabou Coulibaly. Il s'agit de la communication sur le rôle de la femme dans la lutte contre l'insécurité au Burkina, les fondements théoriques de l'approche genre et le développement et la sociabilisation comme creuset des inégalités de genre.

Selon la présidente de la cellule genre de l' AJB, Mariam Ouédraogo, journaliste aux éditions Sidwaya, une enquête menée par le Centre national de presse Norbert Zongo en 2016 ,dans le domaine du journalisme, indiquait que sur 1030 travailleurs des 140 médias visités, 261 étaient des femmes soit un taux de 25,33 %. Dans ce lot, 54 femmes occupent des postes de responsabilité dont un taux de 5,24 %. Alors, c'est pour pallier cet état de fait qu'a été créée la cellule genre de l'AJB à l'issue d'une formation organisée par l' AJB sur la sécurité et l'égalité des femmes journalistes dans les médias au Burkina en janvier 2018.