Ile Maurice: Escroquerie alléguée - Vedan Choolun crie au complot

«Je suis innocent.» C'est ce qu'a déclaré Vedan Choolun, président de Mayfair and Purely Communications Ltd et l'un des directeurs de Planet FM, ce vendredi 24 mai. Il a comparu devant le tribunal de Rose-Hill ou une charge provisoire d'escroquerie a été logée contre lui.

Dans une brève déclaration à la presse, Vedan Choolun allègue qu'il s'agit d'un complot d'un de ses associés pour l'évincer car celui-ci voudrait diriger la radio seul. Vedan Choolun a été reconduit en cellule policière jusqu'à sa prochaine comparution le 29 mai. Il est représenté par Me Sanjeev Teeluckdharry.

Vedan Choolun avait été arrêté à l'aéroport de Plaisance hier soir alors qu'il devait prendre un vol pour Londres. Nilmadhub Arvind, autre directeur de Planet FM, avait allégué dans une plainte à la police que Vedan Choolun avait détourné des fonds d'un total de Rs 11,4 millions au détriment de Mayfair and Purely Communications Ltd et Planet FM.