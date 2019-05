Algérie: Onze abris pour terroristes détruits à Ain Defla

Alger — Onze (11) abris pour terroristes, contenant quatre grenades et d'autres objets, ont été découverts et détruits, lors d'une opération de recherche et de ratissage menée jeudi par un détachement de l'ANP dans la wilaya d'Ain Defla, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de recherche et de ratissage, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 23 mai 2019 à Ain Defla/1ère RM, onze (11) abris pour terroristes, contenant quatre (04) grenades, une (01) paire de jumelle, deux (02) téléphones portables, des denrées alimentaires et divers objets", précise la même source.

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont mis en échec des tentatives de contrebande de 5941 litres de carburant et saisi un (01) véhicule à Tébessa, El-Taref et Souk-Ahras/5e RM, tandis qu'une quantité de 35.5 kilogrammes de Kif traité a été interceptée par des éléments des Garde-côtes à Tlemcen/2e RM".

Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont saisi, à Tiaret/2e RM et Tébessa/5e RM, un (01) fusil de chasse et 4075 cartouches de différents calibres".

Par ailleurs, des éléments de Garde-côtes "ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 34 personnes à bord d'embarcations artisanales, à Annaba et Skikda/5e RM, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières ont arrêté, à Tiaret et Tlemcen/2e RM, 12 immigrants clandestins de différentes nationalités", ajoute le communiqué du MDN.