Algérie: "Hirafi", un reportage sur les métiers d'art présenté à Alger

Alger — "Hirafi", un reportage sur les métiers d'art traditionnels encore pratiqués aujourd'hui, a été présenté jeudi soir à la cinémathèque algérienne en présence de son réalisateur.

Réalisé et autofinancé par Wahid Tachouche, "Hirafi",(Artisan), est un reportage de 15 mn présenté sous forme d'un documentaire en sept séquences d'affilée, accessible sur un site internet dédié.

Hirafi est un documentaire réaliste entièrement consacré aux métiers d'antan qui, malgré le manque d'outillages et la menace des évolutions technologiques, continuent de résister au temps.

Filmés en plein travail, ébéniste, menuisier, chocolatier, relieur, ferronnier ou encore céramiste se confient devant la caméra dans un décor "sans scénarisation" qui a permis au public de s'imprégner de l'ambiance "professionnelle" dans ces vieux ateliers décrépis par le temps.

Optant pour une approche cinématographique qui privilégie le témoignage direct, le réalisateur a défendu son choix de "ne pas scénariser" son documentaire dans un souci de "transmettre le vécu de ces artisans anonymes" et faire connaitre ces métiers, "méconnus" de la plupart des jeunes.

Salué par le public, le documentaire se veut un clin d'œil à ces artisans qui continuent de perpétuer des métiers d'art ancestraux dont certains sont menacés de disparition.

A Alger, le réalisateur s'intéresse, entre autres métiers, au travail de Khaled Chafaa, artisan luthier connu pour sa finesse dans la fabrication d'instruments de musique faits avec du bois.

Sa passion pour la musique et ses instruments lui ont valu une "réputation" à Alger et à l'étranger où il a pour clients des artistes et musiciens confirmés.

Le documentaire Hirafi sera diffusé sur le site internet éponyme et visible également sur facebook via la page "Makook" dédiée à la création artistique et aux passionnés des métiers d'art.