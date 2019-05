Algérie: 20e Festival européen - Le public algérois renoue avec le Fado

Alger — Un concert de musique Fado, oscillant entre musique traditionnelle et compositions contemporaines, a été animé jeudi soir à Alger par la chanteuse portugaise Claudia Leal, devant un public très nombreux.

Ce concert organisé à la salle Ibn-Zaydoun de l'Office Ryadh El Feth, représente le Portugal au 20e Festival culturel européen qui se tient à Alger depuis le 10 mai.

Contrairement à la majorité des autres soirées de ce festival, le public a répondu présent en grand nombre comme à chaque concert de fado, genre musical mis en avant par les organisateurs depuis de nombreuses années.

Par sa voix mélancolique, puissante et souvent apaisante, Claudia Leal a réussi à enivrer l'assistance par des textes de Fado classique, nostalgique et langoureux, explorant l'amour inaccompli, la solitude, le chagrin, l'exil, ou encore les rues de Lisbonne, la capitale portugaise qui a vu naître cette musique populaire inscrite par l'Unesco au patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2011.

Claudia Leal, interprète, auteure et compositrice, a présenté au public des titres de ses albums "Fado vida" (La vie Fado) et "Quarto crescente" (croissant de lune) accompagnée d'une guitare classique et d'une guitare portugaise (instrument à cordes pincées proche de la mandoline).

Fait rare dans la lignée du traditionnelle du fado, la chanteuse est également l'une des rares interprètes à jouer également de la guitare classique sur scène.

Alternant douceur et esprit festif, dans un jeu nuancé, entre lenteur et rythmes soutenus, la "fadiste" a proposé du Fado classique et des morceaux de sa propre création très appréciés par le public.

Inauguré le 10 mai, le 20e Festival culturel européen se poursuit jusqu'au 27 mai à la salle Ibn-Zeydoun de l'Office Riadh El Feth à Alger avec encore trois concerts de musique et un spectacle de danse au programme.

Seize pays européens dont la Bulgarie, la Croatie, l'Italie, La Roumanie et l'Espagne, animent le 20e Festival Culturel européen en Algérie.