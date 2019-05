Nigeria/Sénégal: Mondial U20 - Après le Sénégal, le Nigeria entre en lice ce vendredi

La deuxième journée du Mondial U20 de la FIFA marquera l'entrée en lice des équipes des Groupes C et D, dont le Qatar et le Nigeria qui s'affronteront à Tychy. Apres la victoire retentissante du Sénégal hier, le deuxième représentant du continent, Le Nigéria fera son entrée en lice ce vendredi à partir de 16 heures GMT. Les jeunes du Nigéria affronteront le Qatar en Pologne pour le compte de la première journée de la poule D

Le Nigeria, une des valeurs sûres du continent dans cette catégorie d'âge, vient en Pologne avec beaucoup d'ambitions. Sur le papier la confrontation face à l'adversaire du jour peut paraitre déséquilibrée et en faveur du représentant africain. Mais Gare à l'excès de confiance! Toutefois s'ils arrivent à mettre en place leur jeu habituelle, les Nigérians devraient venir à bout des demi-finalistes de la Coupe d'Asie qui voudront effacer de leur mémoire leur élimination au premier tour en 2015 après trois défaites.

Les Flying Eagles devraient se sortir d'une poule D composées des Etats-Unis, de l'Ukraine et du Qatar. Avec l'ossature qui a livré la CAN U20 dont deux de ses piliers, les défenseurs centraux Valentine Ozornwafor et Igoh Ogbu, le Nigeria sera un bon client dans ce tournoi.