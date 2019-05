Algérie: Soirées "Nuits d'Alger" - Le patrimoine culturel des wilayas du Centre à l'honneur

Alger — La troisième soirée ramadhanesque de la manifestation "Nuits d'Alger", organisée jeudi au palais de la Culture Moufdi Zakaria (Alger), a été dédiée au patrimoine culturel et touristique des wilayas du centre en présence de plusieurs ministres et ambassadeurs accrédités à Alger.

A l'instar des deux précédentes soirées, le début de cette soirée a été marquée par l'organisation d'une table de Iftar traditionnelle dont les plats ont reflété la richesse de l'art culinaire des wilayas du Centre comme la "Chorba Mkatfa", le "Bourek", "El-Mthewem" et le "Couscous" qui a fait l'objet d'une dossier de classement comme patrimoine mondiale de l'humanité, présenté, récemment, à l'UNESCO par l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie.

Les visiteurs ont ensuite sillonné les différentes expositions organisées par les artisans venus de Blida, Alger, Chlef, Médéa, Tizi Ouzou et Tipasa présentant au public leurs créations (des gâteaux, des vêtements traditionnels, des tapis et bien d'autres).

Par ailleurs, un groupe de danse de Tizi Ouzou a réjouit l'assistance à l'ouverture de cette soirée en présentant des exhibitions (danse et musique) reflétant l'ambiance des fêtes locales et la cueillette des olives.

Outre la jeune chanteuse kabyle "Nassima" qui a rendu plusieurs chants kabyles, la soirée a vu également la participation du groupe "Echihab" de Médéa ayant présenté des chansons relevant du patrimoine.

Organisée par le ministère de la Culture en collaboration avec le ministère du Tourisme et de l'artisanat dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine, cette soirée a vu la présence des ministres de la Culture, Meriem Merdaci, du tourisme et de l'artisanat, Abdelkader Benmessaoud, de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Tayeb Bouzid et de la Jeunesse et des sports, Raouf Bernoaui outre les ambassadeurs de l'Azerbijan, Oman, Egypte, Suède et Allemagne.

Pour sa part, Mme. Merdaci a affirmé que cette troisième soirée des "Nuits d'Alger", avait été consacrée à la région du Centre qui "recèle d'une grande diversité culturelle et touristique comme en a témoigné la table d'El Iftar, les expositions et les concerts artistiques organisés".

Evoquant, par ailleurs, les festivals culturels internationaux de 2019, la ministre a fait savoir que son secteur avait consacré une commission ministérielle pour l'organisation et l'encadrement de ces festivals et leurs dates, affirmant la nécessité d'impliquer les organisations de la société civile et les instances y afférentes dans l'accompagnement et l'organisation de ces manifestations.

Pour rappel, la quatrième et derniers soirée de la manifestation "Nuits d'Alger" sera consacrée, jeudi prochain, à la région de l'Est.