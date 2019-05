Cote d'Ivoire: Transformation de produits agricoles - Le Pndc découvre l'expertise de la société I2t

A Port-Bouët, le Programme national de développement communautaire (Pndc), structure sous la tutelle du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté, a effectué le 23 mai, une visite de travail au siège de la Société ivoirienne de technologie tropicale (I2t).

Une structure spécialisée dans la réalisation d'équipements et de transformation de produits agricoles.

Ce déplacement au siège de I2t avec la mission du bureau régional de la Banque islamique de développement (Bid) basé à Dakar s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'un de ses projets, celui de la reconstruction post-conflit et de développement communautaire (Prpc-Dc), précisément sa composante « Accès à la microfinance ». Il a permis au Pndc de découvrir une entreprise « avec un grand savoir-faire », fait remarquer une note du Pndc.

L'I2t est spécialisée, entre autres, dans la fabrication d'équipements et d'outils de transformation de produits agricoles. De plus, cette structure sous tutelle du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme, intervient dans l'assistance aux entreprises, la mise au point de procédés et de technologies en vue de promouvoir le développement agro-industriel dans les domaines de la conservation et du stockage à l'état frais, de la transformation et du conditionnement des produits agricoles.

Le Pndc a pour mission l'amélioration des conditions de vie des populations rurales et périurbaines. Son projet, le Prpc-Dc, est cofinancé par l'Etat ivoirien et la Bid à hauteur de 33,6 millions de dollars Us (environ 15 milliards de FCfa), dont 1,5 milliard de FCfa pour la composante « Accès à la micro finance », financée grâce à un accord combiné de prêt de la Bid et du Fonds de solidarité islamique pour le développement (Fsid).

A travers celle-ci, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté va financer 350 groupements et 100 promoteurs individuels pour la réalisation d'Activités génératrices de revenus (Agr) et créer près de 4 000 emplois directs et environ 10 000 autres indirects pour améliorer les conditions de vie des populations rurales et périurbaines du District des montagnes.

« Je suis persuadé que la société I2t sera un partenaire stratégique pour le Pndc. Un partenaire avec qui nous mènerons le noble combat de la lutte contre la pauvreté dans notre beau pays », a déclaré Dr Moussa Diabaté, coordonnateur du Pndc, à l'occasion de ce déplacement. Lequel, si possible, pourrait aboutir à un partenariat entre les deux structures.