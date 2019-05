Cote d'Ivoire: CAN 2019 - Le ministre des Sports sonne la mobilisation

A quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations, en Egypte, le Cnse a lancé la campagne pour la conquête du Nil.

Le Comité national de soutien aux équipes nationales de Côte d'Ivoire (Cnse), version Adonis Kouadio, est officiellement entré en action jeudi. Sous la houlette du ministre des Sports, Danho Paulin, il a lancé la campagne en vue de la Coupe d'Afrique des nations de football (Can 2019) en Egypte et de la Coupe du monde de basketall, cette année aussi, en Chine.

La cérémonie a eu lieu en présence de l'ambassadeur de la République arabe d'Egypte auprès de la Côte d'Ivoire, Son Excellence Mohamed Hamzawy. Tous les comités de supporters du pays, des férus de sport et quelques partenaires du mouvement sportif étaient présents dans la salle polyvalente érigée au cœur du Parc des sports de Treichville. Du beau monde dans une ambiance des grands jours.

Un moment solennel qui aura permis à Julien Adonis Kouadio, nouveau patron des supporters ivoiriens, de montrer sa capacité à succéder à ses illustres prédécesseurs. Notamment les ministres François Albert Amichia et Jean Louis Billon et le pharmacien Parfait Kouassi.

Ces derniers ont hissé haut le flambeau national sur tous les stades où le pays est passé. « Le Cnse, champion de l'animation toujours copié mais jamais égalé, demeurera au cœur des grands événements sportifs pour pousser les athlètes de toutes les disciplines sportives à se transcender », promesse du président intérimaire.

En tout cas, il a le soutien du ministre des Sports. Ce dernier a profité de la cérémonie pour réveiller la fibre patriotique des uns et des autres. « Il faut faire bloc autour de nos équipes nationales, les pousser à la victoire. Car il ne s'agit plus de participer pour participer. La Côte d'Ivoire est un pays qui gagne et nous voulons des lauriers », a-t-il dit.

Il a rappelé les récentes compétitions internationales qui se sont déroulées dans le pays. Avant de présenter les grands chantiers de réhabilitation et de construction d'infrastructures sportives qui, selon lui, vont permettre à la Côte d'Ivoire de disposer, bientôt, d'un véritable patrimoine sportif.

En attendant, Adonis Kouadio et son équipe, qui ont lancé l'opération « à chacun sa carte de supporter », annoncent plusieurs actions à travers le pays lors de la Can. En plus du traditionnel convoi de supporters sur l'Egypte, le Cnse va ouvrir des villages Can dans toutes les localités du pays pour permettre aux Ivoiriens de vivre la compétition comme s'ils étaient en Egypte.