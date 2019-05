Cote d'Ivoire: Bingerville - Les valeurs culturelles ivoiriennes célébrées au lycée Mamie Houphouët Fêtai

La cinquième édition de cette initiative placée sous le thème, " Préservons les valeurs culturelles ivoiriennes", s'est déroulée, ce vendredi 24 mai, au sein dudit établissement à Bingerville.

Hormis les connaissances académiques à elles inculquées, il s'agit pour le proviseur Dao Mabona et ses personnels, de faire prendre conscience à ces jeunes filles, de la nécessité de promouvoir les traditions locales. Et ce, en leur montrant entre autres, l'importance de nos langues à travers les sketches, de nos danses par les ballets présentés et de nos tenues vestimentaires portées par les élèves et les membres du personnel.

L'objectif à terme étant d'amener ces apprenantes à perpétuellement se demander qui elles sont? Quelles sont leurs racines? Quelles sont leurs traditions? Et quelle est la langue de leurs villages respectifs. Surtout que les réseaux sociaux ont aujourd'hui envahi leur quotidien et celui de leurs parents, avec les inconvénients qu'on leur connaît. C'est dans ce contexte que la première responsable de cet établissement créé en 1948, a exhorté ces jeunes filles à aider à la perpétuation de nos us et coutumes. "Restez vous-mêmes. N'ayez pas honte de vos origines", a-t-elle lancé.

Appel bien reçu apparemment, puisque Sokora Ange Esther de la 1ère A2 et présidente du conseil scolaire des délégués d'élèves (Csde), a rassuré l'auditoire au nom des 4057 élèves. "Nous voulons participer pleinement à la promotion de nos valeurs traditionnelles", a-t-elle souligné.

Le pari a donc été pris par elles d'avoir certes la tête dans le modernisme, mais également les pieds ancrés dans la tradition. Des danses du terroir ont été exécutées, aussi bien par les élèves que par leurs formateurs en éducation musicale.

Rappelons qu'à l'effet d'aider à renforcer davantage la cohésion entre les membres du personnel, un match de football opposant les enseignants au reste des personnels de Mamie Houphouët Fêtai, a été organisé à cette journée récréative. Ces athlètes d'un jour, se sont séparés sur le score nul de deux buts partout.