Cameroun: Assemblée nationale - Deux délégations chez le PAN

Cavaye Yeguié Djibril s'est successivement entretenu hier avec le président du Parlement panafricain, Roger Nkodo Dang, venu lui remettre des invitations pour deux rencontres internationales et des parlementaires allemands

Ambiance de retrouvailles hier entre le Très honorable Cavaye Yeguié Djibril, président de l'Assemblée nationale et Roger Nkodo Dang, député came rounais, membre du bureau de l'Assemblée nationale, et non moins président du Parlement panafricain (PAP). Au menu des échanges entre les deux personnalités, comme l'a précisé Roger Nkodo Dang, « plusieurs sujets d'intérêt communs entre les deux ins titutions ».

Le président du PAP a par ailleurs fait savoir qu'il a transmis à son hôte deux invitations. La première porte sur sa participation au Sommet de haut niveau sur le SIDA et le financement de la santé que le Parlement panafricain organise conjointement avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Onusida et le gouvernement congolais à Brazzaville du 11 au 12 juillet 2019.

« Comme vous le savez, le financement du Sida arrive à échéance en 2020 et il est question pour les pays africains, qui sont les plus frappés par cette pandémie, de se réunir et de penser à la recherches de nouvelles sources de financement afin d'éviter les conséquences incalculables que pourrait avoir cette rupture sur le continent » a indiqué Roger Nkodo Dang. La seconde invitation vient de la présidente du Conseil fédéral national des Emirats arabes unis, le Dr Amal Abdullah Al Qubaisi.

Autre sujet d'intérêt, la récente résolution du Parlement européen sur le Cameroun. « A ce sujet, le PAP s'active et est prêt à répondre à cette résolution qui n'a pas respecté la stratégie conjointe qui a été mise en place entre les deux institutions parlementaires continentales » a fait savoir l'hôte du président de l'Assemblée nationale.

Celuici a du reste précédé de peu des parlementaires allemands et africains conduits par le Dr Christoph Hoffmann, membre du Bundestag, l'Assemblée parlementaire de la République fédérale d'Allemagne. Au menu des échanges, la situation sociopolitique au Cameroun. Un sujet qui est du reste revenu au cours des discussions entre la délégation de parlementaires allemands et leurs homologues camerounais au palais de verre de Ngoa-Ekellé