Togo: Les Toofan "qualifiés"

Si c'est devant leurs petits écrans que les Eperviers du Togo suivront de bout en bout la CAN Egypte 2019, ce ne sera pas le cas pour les deux jeunes artistes togolais du groupe Toofan. Surnommés les fils du vent, Master Just et Barabas seront sur les bords du Nil avec le titre "Panenka", qui sera d'après les informations, l'hymne de la CAN 2019.

Intervenant dans l'émission "Talent d'Afrique" sur Canal Plus Sport le Lundi 20 Mai dernier, Master Just a indiqué que "pour ce morceau de la CAN, on s'est un peu inspiré des ambiances d'avant et d'après match au niveau de la composition des textes". Et, a-t-il poursuivi, "au niveau de la musique, on a essayé de trouver quelque chose de plus tendance, un bon mélange entre le Dancehall et l'afro... ".

C'est un choix qui vient se substituer à celui d'Ariel Sheney et Josée.

En tout cas, avec ce choix.porté sur les fils du vent, c'est le Togo qui gagne bien que les Eperviers ne seront pas à cette messe du football continentale.