Afrique: Coupe du Monde U20 - Entrée en lice ce samedi du champion d'Afrique malien

Après le Sénégal et le Nigéria, le moment est venu pour le Mali, champion d'Afrique en titre, et l'Afrique du Sud, 3ème de la dernière Coupe d'Afrique des Nations Total U20 d'entrer en lice ce samedi pour le compte de la Coupe du Monde de la catégorie en Pologne.

Les aiglons maliens débuteront ce samedi à partir de 16h00 (GMT) face au Panama au Bydgoszcz Stadium pour le compte du groupe E qui compte également la France et l'Arabie Saoudite.

Un match s'annonce tout aussi passionnant entre le Mali, champion d'Afrique et brillant lors de ses deux dernières participations à l'épreuve, et le Panama qui est sur une bonne dynamique et espère remporter une première victoire en 15 rencontres disputées en Coupe du Monde U-20.

Les poulains de Mamoutou KANE qui ont terminé à la troisième place de l'édition 2015 en Nouvelle Zélande espèrent rééditer l'exploit en Pologne et cela commencera dès ce samedi face au Panama habitué de la compétition. Les Maliens affronteront par la suite l'Arabie Saoudite puis la France, une des équipes favorites pour cette édition 2019.

Pour leur part, les Bafana Bafana juniors entreront en lice ce samedi également en affrontant un autre favori du tournoi : l'Argentine. Le match de la première journée du groupe F qui aura lieu au Tychy Stadium à partir de 18h30 (GMT) sera un véritable test pour les camarades de Keenan Leigh PHILLIPS qui avaient terminé à la troisième place lors de la CAN Total U20, en février dernier au Niger. Les Sud-africains qui n'ont participé qu'à trois reprises au mondial U20 par le passé auront à cœur joie de défier les Argentins déjà six fois champions de cette catégorie. Cette fois en 2019, sur leur chemin, les Sud-africains retrouveront la Corée du Sud et le Portugal pour une place au second tour.