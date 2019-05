Cameroun: Mondial féminin - Le Cameroun vise au moins les quarts de finale

Pour leur deuxième participation à une édition de Coupe du monde, les Lionnes indomptables veulent dépasser l'étape des huitièmes de finale franchie en 2015 au Canada.

Le sélectionneur vient de rendre public la liste des 23 joueuses qui vont conduire son projet. Un effectif de joueuses pour le moins expérimentées. On note la présence de 15 joueuses qui ont disputé le Mondial 2015. Et parmi les 23, 19 étaient présentes à la dernière Coupe d'Afrique des Nations Ghana 2018. « L'objectif est de faire au moins ce qu'on a pu faire en 2015, pour pouvoir continuer si possible », explique Alain Djeumfa.

Sa stratégie tourne aussi autour de quelques nouvelles joueuses. A l'instar d'Alexandra Takounda qui jouera son premier mondial à 18 ans, sociétaire d'Eclair Fille de Sa'a, un club du championnat camerounais. Dans cette liste, on note la présence des binationales. Deux sur trois convoquées ont été retenues. Il s'agit d'Estelle Laura Johnson, la défenseure de 30 ans de Sky Blue FC aux Etats-Unis, et de l'attaquante Michaela Abam, de Paris FC en France.

Les trois recalées ne sont autres que la binationale Easther Mayi de Montpelier en France, Mpeh Bissong de Louves MINPROFF et Jacquette Ada d'Amed Sport en Turquie.

Les Lionnes effectuent leur préparation en Espagne. Elles doivent encore livrer deux matchs amicaux contre Murcie et Alhama, deux clubs espagnols. Lors des premières rencontres, elles avaient perdu face l'équipe nationale d'Espagne 0-4 avant de venir à bout du club Levante sur le même score.

Logé dans le Groupe E avec le Canada, les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande, le Cameroun jouera son premier match de la phase de groupes le 10 juin prochain contre le Canada. « Notre poule est difficile. Mais quand on se trouve au mondial, c'est qu'on compte parmi les meilleurs. Ce qui est sûr c'est que le Cameroun ne va jamais à une compétition en victime résignée. J'ai été dans cette équipée, et je puis vous dire que quoiqu'il se passe en général, on a toujours un esprit de combativité qui nous permet de tout surmonter », commente Rita Djob, ancienne Lionne indomptable.

La Coupe du monde féminine se disputera du 7 juin au 7 juillet 2019 en France.

LES 23 LIONNES POUR LE MONDIAL FRANCE 2019

Gardiennes de but :

Annette Ngo Ndom (Amazones FAP/Cameroun), Marthe Omgmaham (Awa Girls FC/Cameroun), Mambingo Mambingo Isabelle (Sunshine Queen's/Nigeria)

Défenseures :

Christine Mani (AS Lorraine/France), Marie Awona (Dijon/France), Augustine Edjangue Siliki (Arna Bjornar/Norvège), Claudine Meffometou Tcheno (Guingamp/France), Yvonne Leuko Chibosso (Strasbourg/France), Estelle Laura Johnson (Sky Blue FC/Etats-Unis), Ysis Sonkeng (Amazones FAP/Cameroun)

Milieux de terrain :

Raissa Feudjio (Tenerife/Espagne), Genevieve Ngo Mbeleck (Amazones FAP/Cameroun), Jeannette Ngock Yango (US Saint Malo/France), Marlyse Ngo Ndoumbouk (Nancy/France), Therese Abena (Louves Minproff/Cameroun), Charlene Meyong Menene (Louves Minproff/Cameroun)

Attaquantes :

Madeleine Ngono Mani (Ambilly FC/France), Gaelle Enganamouit (FC Rosengård/Suède), Gabrielle Aboudi Onguene (CSKA Moscou/Russie), Michaela Abam (Paris FC/France), Ajara Nchout Njoya (Valerenga/Norvège), Henriette Akaba Edoa (Amazones FAP/Cameroun), Alexandra Takounda Engolo (Éclair Filles/Cameroun).