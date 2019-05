Togo: "Adjafi" planchera sur la sécurité sociale des jeunes entrepreneurs

C'est une information émanant du comité d'organisation de cette foire qui sera à sa 8ème édition du 22 Août au 08 Septembre prochain au Togo.

Selon ce Comité qui s'exprimait au travers d'un communiqué, cette édition de ce rendez-vous commerciale et des affaires pour les jeunes entrepreneurs aura pour thème "la sécurité sociale du jeune chef d'entreprise africain pour une croissance inclusive".

Aussi, en plus des activités principales d'expositions, l'agenda 2019 de la Foire Adjafi "propose un forum, une table ronde, 6 communications et panels, des visites guidées, une animation commerciale tous les après-midi et une série de spectacles".

La foire Ajafi, qui se veut la plus grande plateforme de promotion commerciale dédiée aux entreprises de jeunes qui se déroule annuellement pendant les vacances scolaires au TOGO, regroupe chaque année près de 250 entreprises, 18 journées d'opportunités d'affaires et plus de 150 000 visiteurs.