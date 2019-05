Cote d'Ivoire: Ramadan 2019 à Abobo - Plus de solidarité face aux difficultés (Hamed Bakayoko)

Le jeudi 23 mai 2019, le maire d'Abobo, Hamed Bakayoko, a procédé à la rupture collective du jeûne au quartier Ciné cool de la commune, dans le but de rapprocher l'équipe municipale de la population.

« C'est l'essence même du mois de ramadan, mois béni, mois de partage et de solidarité. Nous sommes venus avec le conseil municipal vers nos imams, nos chefs de communauté, nos populations pour partager un moment de prière et de piété. Nous avons formulé des prières auprès du Tout-Puissant pour la paix, pour chaque habitant de notre pays et particulièrement pour notre commune. Nous avons demandé à Dieu d'accorder la santé, la force et toute l'énergie nécessaire au Président de la République pour conduire à bon port le navire ivoire. Abobo est une commune où il y a beaucoup de difficulté. Et là où il y a des difficultés, il faut plus de solidarité et de travail » a fait remarquer le maire Hamed Bakayoko pour justifié la tenue de la cérémonie.

À la question de savoir si l'initiative sera renouvelée dans les années à venir, il a répondu : « Inchallah . Chaque année et même tous les jours, nous serons à côté de nos populations pour partager ces moments ».