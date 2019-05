Algérie: Présidentielle - Une élection sans candidats?

En Algérie, les candidats à la présidentielle prévu le 4 juillet n'ont plus que quelques heures pour déposer leur dossier. Un scrutin toujours contesté par la rue. Hier plusieurs milliers d'Algériens ont manifesté pour la 14e semaine consécutive dans tout le pays pour demander entre autres l'annulation de cette élection.

Samedi soir, un homme, Lakhdar Benzahia, un retraité de l'armée peu connu du grand public a déposé son dossier au Conseil constitutionnel. Pour le moment pas d'autres candidats sérieux n'ont déposé de dossiers. Plus de 70 dossiers de candidatures avaient été retirés en amont, la date limite pour déposer ces dossiers avec les parrainages nécessaires c'est ce soir minuit.

On a appris également que Abdelaziz Belaid le président du petit parti Front Al-Moustaqbal a annoncé qu'il se retirait de la course à la présidentielle. Il explique sa décision par la non-installation de l'instance de contrôle de l'élection, mais aussi l'absence de concurrence, selon lui, et le fait qu'il n'y ait pas de dialogue concret comme demandé par l'armée.

Il faut savoir aussi que cette élection du 4 juillet est rejetée par la plupart des manifestants, notamment par ceux qui ont manifesté en nombre hier, et les personnalités politiques qui s'inquiètent du risque qu'une élection refusée par la population pourrait faire courir au pays.

Un peu plus tôt dans la journée, le président par intérim Abdelkader Bensalah a annoncé qu'il nommait un nouveau chef pour la télévision publique, le journaliste Salim Rebahi, et un nouveau dirigeant pour la compagnie nationale d'électricité Sonelgaz, mais il n'a pour l'instant fait aucune annonce concernant cette élection et une possible annulation s'il n'y a aucun candidat.