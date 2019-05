Cote d'Ivoire: Yves Landry, Conseiller Spécial de la Délégation générale de Paris île-de-France et membre du B.P du Pdci-Rda - « J'ai pleinement confiance en la vision du président Bédié »

interview

Les militants du Pdci-Rda restent attachés à leur parti et à leur président même au-delà de nos frontières. Au nombre de ces derniers, le Conseiller spécial de la délégation générale de Paris Île-de-France et membre du Bureau politique du Pdci-Rda qui, dans cette interview, réaffirme sa fidélité et son attachement au Pdci-Rda.

Depuis quand militez-vous au Pdci-Rda?

Je peux dire depuis ma naissance car je suis issu d'une famille Pdci-Rda, j'ai donc été élevé avec les valeurs de ce parti.

Quelles sont vos liens avec le Président Henri Konan Bédié?

Le Président Henri Konan Bédié est mon mentor mais avant de l'être, il est comme un père pour moi qui, par de son expérience, m'a beaucoup impacté. C'est une chance pour les Ivoiriens d'avoir une telle personnalité. Le Président HKB est un modèle pour moi. Cet homme a tout eu, tout vécu et presque tout vu dans la vie sociale et dans la politique. Dieu ne permet pas cela à tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours avoir recours à lui avant de prendre des décisions importantes pour la nation.

Le Forum de Grapa, cela vous dit quelque chose ?

Oui bien sûr, j'y ai été et je peux vous dire, j'ai beaucoup apprécié, car il faut que les mouvements du Pdci-Rda multiplient ce genre d'action, c'est le moment de se mettre en ordre de bataille car comme l'a dit le Pr Maurice Kakou Guikahué, les victoires ne se clament pas mais elles se préparent.

Quels sont vos rapports avec le Délégué Basile Yao ?

Basile Yao est un grand-frère que je respecte et j'apprécie beaucoup et nous avons de bons rapports seulement que parfois nos avis sont opposés sur certains points et j'apprécie cela car voyez-vous, les bonnes décisions sont très souvent issues de contradictions, d'oppositions et c'est cela la richesse d'une organisation.

Il se dit également que vous êtes un Bédiéïste à 1000% et que pour vous, c'est Bédié ou rien, est-ce que cela veut dire que pour vous le candidat du Pdci-Rda en 2020 doit être Henri Konan Bédié?

Je suis fidèle au Président Henri Konan Bédié et c'est important de l'affirmer haut et fort particulièrement dans cette période où il a besoin constamment de ressentir et de connaître les positions des uns et des autres vu les nombreuses trahisons dont il fait l'objet. J'ai pleinement confiance en la vision que le Président Henri Konan Bédié a pour la Côte d'Ivoire. Selon moi, il est l'homme de la situation, le seul capable de réconcilier les Ivoiriens et de garantir une paix et une stabilité durable à la côte d'Ivoire.

Vous qui êtes un proche du Président Henri Konan Bédié, pensez-vous qu'il est pris en otage par Guikahué SE en Chef, Mme Diomandé Zongo Djenebou et N'Dri Narcisse comme l'affirment les traceurs et les renaisseurs?

(Rire) Si vous connaissez le Président Henri Konan Bédié, vous diriez plutôt que le Pr Guikahué, Mme Diomandé Djénébou et M. N'dri Narcisse sont pris en otage par la vision que le Président Bédié a pour la Côte d'Ivoire. Le Président a un projet et une vision, il est lucide, déterminé… En politique, il y a toujours des attaques, cela fait partie du jeu. Au Pdci-Rda, tout se mérite et ils sont là où ils doivent être à ce moment critique de la survie du parti. Nous sommes dans une période où nous avons besoin des soldats loyaux et fidèles et je pense qu'ils jouent bien leur rôle et je peux affirmer qu'ils ont contribué énormément à la survie du Pdci-Rda.

Quel est votre candidat pour le Pdci-Rda en 2020 ?

La Convention nous situera tous.