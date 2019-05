Congo-Brazzaville: Vient de paraître - "L'illusion mythomaniaque du Génocide des Laris au Congo", de Clotaire Ouelo Louangou

Prévenir de la dangerosité des thèses par une argumentation pour apporter un décryptage du livre écrit par Dominique Kounkou, "Le génocide des Laris au Congo".

Depuis la parution, en septembre de l'an dernier, du livre où son auteur écrit que « dans toute l'histoire politique du Congo, les Laris ont connu persécutions, crimes et génocide », trois autres auteurs ont enrichi de leur ouvrage la bibliographie sur ce thème.

Dans "L'illusion mythomaniaque du Génocide des Laris au Congo", paru chez l'éditeur « Les impliqués », l'auteur s'insurge contre la rhétorique fallacieusement élogieuse d'une ethnie (les Laris) et dangereusement ségrégationniste et diffamatoire des autres composantes de la communauté nationale fortement déshumanisées et dépréciées, écrit-il.

En sa qualité de psychologue de formation, il voit dans la démarche de Dominique Kounkou une dénégation de sa qualité de citoyen du Congo-Brazzaville, tout en décelant en lui une rhétorique mythomaniaque fondée sur des illusions et non sur la véracité des faits dans la qualification de la « crise du Pool » et du « génocide des Laris au Congo ».

L'auteur, tout en cherchant à prévenir les Congolais de la dangerosité des thèses évoquées, pense avec lucidité, affirme-t-il, que de telles allégations mettent à mal le pacte républicain et sont susceptibles de freiner le processus actuel de pacification du département du Pool, d'une part, et d'intégration psycho-sociopolitique des différentes composantes de la trame nationale, d'autre part, écartant toute émotivité.

Clotaire Ouelo Louangou, administrateur-maire de l'arrondissement 1, Foundou-Foundou de la ville de Dolisie, se dit « citoyen averti » et lance un appel pour une citoyenneté responsable autour des valeurs de la République en danger, élément essentiel qui fonde une rhétorique basée sur le logos et une éthique pour le « mieux vivre -ensemble » des Congolais.