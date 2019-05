Nigeria/Sénégal: Coupe du monde U-20 - Le Sénégal et le Nigeria font une bonne entrée en compétition

Les Lionceaux de la Téranga et les Flying eagles ont débuté la Coupe du monde de football des moins de 20 ans en dominant leurs adversaires respectifs.

Logé dans le groupe A avec la Pologne, la Colombie et le Tahiti, le Sénégal n'a pas fait cadeau à son adversaire de la première journée en lui infligeant une défaite sans appel 3-0. Ouvrant la marque dix secondes après le coup d'envoi, l'attaquant sénégalais, Amadou Sagna, a inscrit le but le plus rapide de l'histoire du mondial de cette catégorie. Le buteur a doublé la mise à la 29e mn avant de signer son triplé à la 50e. « C'est un grand honneur et une grande joie pour moi d'avoir pu inscrire ce but rapide et d'avoir battu le record. Réaliser un triplé est aussi très particulier, mais je n'y serai jamais arrivé sans le travail extraordinaire de toute l'équipe », a-t-il déclaré sur Fifa.com

De son côté, le Nigeria qui est dans le même groupe que l'Ukraine, les Etats-Unis d'Amérique et le Qatar (groupe D) a battu ce dernier sur le score de 4 à 0. Supérieurs sur le plan physique et technique, les Flying eagles ont logiquement pris une option sur la victoire grâce au but de Maxwell Effiom, inscrit à la 12e mn, puis Okechukwu Offia, douze minutes plus tard. Malgré les efforts des Qataris, les Nigériens ont poursuivi leur offensive à la seconde période avec deux nouvelles réalisations signées Ayotomiw Dele-Bashiru (68e mn) et Aliu Salawudeen (74e).

Rappelons que quatre pays africains participent à cette compétition. Il s'agit du Sénégal, du Nigeria, du Mali et de l'Afrique du Sud. Cette coupe qui est à sa vingt-deuxième édition regroupe, du 23 mai au 15 juin, vingt-quatre équipes en Pologne.