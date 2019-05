Congo-Brazzaville: Vie des partis - La DDC célèbre son dixième anniversaire sous le signe d'un nouvel engagement politique

Créée le 25 mai 2009, la Dynamique pour le développement du Congo (DDC) a totalisé, le 25 mai, ses dix ans d'existence. Commémorant cet événement, son président national, Armand Mpourou, a annoncé que son parti entend apporter des solutions plus pragmatiques, fondées sur le concret.

Dans son discours solennel, délivré en présence des militants et sympathisants, Armand Mpourou, se réclamant être de la droite et de l'opposition, a estimé que son parti entend porter un discours de vérité afin d'être à la hauteur des enjeux de l'heure.

« La DDC souhaite porter des solutions pragmatiques ancrées dans le réel, mais fondées sur les valeurs essentielles, telles que le progrès et la justice sociale, la rigueur, la baisse des impôts, le respect de l'homme et de l'environnement. Nous faisons de la lutte contre le chômage et la précarité, notre priorité », a indiqué Armand Mpourou.

De même, cette formation politique inscrit la lutte contre les inégalités parmi ses actions phares afin de permettre à chaque citoyen congolais de participer activement au développement démocratique et au bon fonctionnement des institutions, afin d'impulser une démocratie durable.

« Pour convertir cette vision en projet à la fois ambitieux, visionnaire et pragmatique, la DDC propose une alternative équilibrée et soutenable, avec des objectifs de court, moyen et long terme. Pour y parvenir, il nous faut élaborer une méthode de travail progressive, créatrice et volontariste, fondée sur un engagement de résultat. Les Congolais sont inquiets du déclassement social et de l'avenir de leurs enfants et attendent les réponses à tous ces problèmes », a renchéri le président de la DDC.

A l'occasion, Armand Mpourou a décoré quelques militants de son parti ayant œuvré inlassablement à sa bonne marche pendant ces dix dernières années.