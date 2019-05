Madagascar: Une étape importante pour le renouveau de la démocratie

Tous les esprits sont tournés vers cette élection législative qui va être une étape importante du calendrier politique de ce début de quinquennat. Le président Andry Rajoelina ne s'y est d'ailleurs pas trompé puisqu'il a décidé de reprendre sa tournée en province, donnant ainsi une impulsion à la campagne électorale des candidats de la plateforme IRD ; il a retrouvé l'élan mobilisateur qui lui avait permis de gagner les présidentielles.

Les annonces de projets en cours de réalisation se sont succédé lors de ces déplacements ; il s'est conduit comme le chef d'une majorité qui veut conforter ses positions. Sur le terrain, on a remarqué le chassé- croisé entre les deux adversaires de la présidentielle. L'ancien président Marc Ravalomanana a fait le tour des circonscriptions depuis bien longtemps pour soutenir les candidats TIM. L'issue du scrutin conditionnera le nouveau rapport de force au sein de la classe politique. On peut établir un parallèle entre l'attitude du président malgache et celle de son homologue français qui lui, aussi a décidé de s'investir dans la campagne pour les élections européennes. Le contexte n'est évidemment pas le même, mais chacun a décidé de se mettre en avant pour permettre à son camp de prendre l'avantage.

L'enjeu de l'élection législative malgache est important puisqu'il s'agit pour le régime d'avoir une majorité soutenant son action. Le camouflet infligé par la HCC à propos du référendum sur la suppression du Sénat a montré qu'Ambohidahy veillait au strict respect de la Constitution .Le pouvoir, poursuivant l'objectif qu'il s'est fixé a trouvé une autre alternative. La décision prise en Conseil des ministres de réduire le nombre des membres de la Chambre haute à dix-huit entre dans cette perspective. On attend maintenant la réaction du président de cette institution qui ne devrait pas manquer de déposer une requête à la HCC.

Sur le plan international, les conséquences du décret pris par Donal Trump interdisant à Huawei l'utilisation de la licence Google ont marqué les esprits. C'est un vent de panique qui a soufflé dans le monde de la téléphonie mobile, la marque chinoise étant aujourd'hui leader dans son secteur. Pour le moment, les possesseurs de téléphones Huawei ne sont pas encore pénalisés car ils pourront encore durant trois mois avoir accès à Google et à tous ses services, mais, c'est le long terme qui va devenir problématique. Cette décision entre dans le cadre du bras de fer entamé par le locataire de la Maison Blanche avec la Chine. On murmure que ce dernier est prêt à inclure Huawei dans un accord commercial global.

En Europe, plus précisément, en Grande-Bretagne, la nouvelle était attendue. Theresa May a annoncé sa démission. Elle a dit dans une allocution qu'elle quitterait ses fonctions de Premier ministre le 7 juin. Le président de la commission européenne Jean Claude Junker a affirmé que la décision de la cheffe du parti conservateur ne changerait en rien la position des 27 sur l'accord conclu avec Londres pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. En France, les élections européennes sont le principal sujet de discussion du microcosme politique. L'entrée en campagne d'Emmanuel Macron cristallise les positions de ses adversaires. Le « tous contre Macron » est plus que jamais d'actualité.

Les Malgaches vont voter lundi prochain. Nul ne sait quel sera le comportement des électeurs lors de cette consultation. Néanmoins, tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit d' une étape importante de la démocratie malgache. Place doit être faite à une nouvelle classe politique pouvant mener le pays sur la voie du redressement.