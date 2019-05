Madagascar: Pétanque - Tournoi de qualification - Les meilleurs au rendez-vous !

Tous les boulistes de renom incluant les champions du monde tels Jean Randrianandrasana ou encore Hery ainsi que Ram's étaient présents au tournoi de qualification au championnat d'Afrique et organisé par la FSBM.

Une belle brochette de boulistes qui ont formé 150 triplettes offrant ainsi une certaine légitimité à l'équipe de Dolys Randriamarohaja.

Nanti de cette onction populaire, Dolys Randriamarohaja a fait savoir que les vainqueurs iront à Lomé quelle que soit l'issue des négociations pour permettre à la FSBM d'avoir les coudées franches.

Logique donc si tous les boulistes étaient là. La permission de pouvoir former son équipe sans tenir compte de ses clubs d'origine a donné des ailes aux concurrents.

Et après deux journées pleines dans ce cadre idyllique du complexe Al Moutouza, les huitièmes de finales auront lieu ce jour à partir de 7h30. Cependant et comme ceux qui étaient qualifiés dans l'après-midi pouvaient encore disputer des matches et c'est ainsi que l'équipe d'Ali avec Mamy et Tafita sont déjà en quarts de finale.

On citera la formation du Club Bouliste Bon Avenir avec Hery et Andry Kely tout comme on mentionnera aussi la triplette formée par Jean Marc, Rata et Cobra du CBT. Eric Dakar et Balotelli figurent aussi parmi les favoris tout comme les Antsirabéens avec Bema et son fils Mick. Bond, Zakabe et Lova sont encore en lice et font partie des qualifiés offrant ainsi un plateau d'exception.