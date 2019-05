Algérie: Protection civile - Dispositif spécial pour sécuriser le déroulement des examens de fin d'année

Alger — Un dispositif spécial a été adopté par les services de la Protection civile pour garantir la sécurité des centres des examens de fin d'année scolaire 2019, et leur bon déroulement, indique un communiqué de cette institution, rendu public samedi.

Plusieurs visites de prévention et de sécurité ont été ainsi effectuées, dans ce contexte, par les services techniques de la Protection civile, dans les établissements scolaires et centre d'examens, en prévision de cette échéance.

Le but de ces visites de prévention est de "veiller à leur conformité aux normes de sécurité et de garantir, ainsi, la protection des élèves et du personnel enseignant," précise la même source.

Parallèlement, à ces des visites, un dispositif opérationnel sera mis en place pour assurer la sécurisation des lieux.

Composé de 39.000 agents d'intervention, tous grades et fonctions confondus, il sera, en outre, doté de 2.197 ambulances et de 1.338 engins d'incendie, dont le déploiement prendra en charge l'ensemble des questions liées à la sécurité des élèves et du personnels d'encadrement.