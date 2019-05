Afrique: Journée de l'Afrique - Appel à un partenariat efficace et dynamique entre l'ONU et UA

New York — Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé samedi à une collaboration efficace, dynamique et complémentaire entre les Nations Unies et l'Union africaine (UA).

Le chef de l'ONU a soutenu, dans un message à l'occasion de la journée de l'Afrique, que "le regain d'attention accordé au partenariat stratégique entre l'ONU et l'Union africaine donne déjà des résultats".

"Appuyons-nous sur ces bases solides pour que notre coopération soit plus efficace plus dynamique et plus complémentaire, sur la base des principes de l'appropriation des projets par les Africains, du respect mutuel, de la complémentarité et de l'interdépendance ", a-t-il indiqué.

M. Guterres a souligné que depuis son entrée en fonctions en 2017, il avait donné la priorité au partenariat stratégique entre l'ONU et l'Union africaine.

"Je suis fier de dire que notre coopération a fait un pas de géant ", a-t-il enchainé, rappelant l'institutionnalisation des conférences annuelles entre les deux organisations, les nouveaux cadres conjoints sur la paix et la sécurité et le développement durable ainsi que la coopération pour les opérations de soutien à la paix dirigées par l'UA.

L'ONU soutient également les initiatives de l'Union africaine dans les domaines de la prévention et de la médiation, notamment l'initiative Faire taire les armes d'ici 2020 et le Réseau des femmes d'influence en Afrique.

Selon Guterres, la priorité absolue est l'élimination de la pauvreté, un domaine où l'ONU collabore étroitement avec l'UA pour intégrer la généralisation du Programme 2030 et de l'Agenda 2063 dans les plans nationaux de développement et aussi pour tirer parti des nouvelles possibilités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine.

Guterres a félicité tout particulièrement l'Union africaine d'avoir choisi le thème "Réfugiés, rapatriés et déplacés : vers des solutions durables aux déplacements forcés en Afrique" pour l'année 2019.

"La manière dont l'Afrique s'est engagée en faveur de la sécurité et de la dignité des réfugiés est un exemple pour le monde entier", a-t-il dit à ce propos, appelant à faire de la prévention des déplacements forcés et de la réponse à y apporter un élément central du programme de développement durable".

Concernant l'action climatique, le SG de l'ONU a souligné la collaboration étroite ONU-UA mais a estimé que le continent africain contribue peu aux changements climatiques et en subit parfois les effets les plus intenses et les plus dévastateurs.

"Si nous ne réduisons pas rapidement les émissions de carbone, les changements climatiques auront de graves conséquences qui compromettront à la fois le développement durable et la sécurité de toute l'Afrique", a-t-il indiqué.