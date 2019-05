Algérie: Ligue 1 (30e et dernière journée) - Lutte à distance pour le titre et le maintien

Alger — La 30e et dernière journée du championnat de Ligue 1 de football, prévue dimanche, sera décisive pour l'attribution du titre de champion d'Algérie saison 2018-2019 entre les deux prétendants, l'USM Alger et la JS Kabylie, mais également pour le maintien ou plusieurs clubs se livrent une bataille féroce pour éviter le purgatoire.

Accrochée à la surprise générale à domicile par le MC Oran (1-1), le leader l'USM Alger (1e, 50 pts), qui compte un point d'avance sur son dauphin la JS Kabylie devra impérativement l'emporter en déplacement face au CS Constantine (6e, 40 pts) pour pouvoir valider le 8e titre de son histoire.

Seule une victoire des "Rouge et Noir" mettra fin à trois années de disette, et de coiffer au poteau la JSK (2e, 49 pts), contrainte de s'imposer devant son public face au CABB Arreridj (8e, 37 pts), toute en espérant une défaite ou un match nul de l'USM Alger à Constantine. Un match sans enjeu pour le CABBA, assuré de rester en Ligue 1 à l'issue de la précédente journée mais qui devrait jouer le jeu et respecté l'éthique.

Le CSC qui a joué jusque-là le jeu en témoigne le match nul décroché samedi dernier chez un relégable le DRB Tadjenanet (0-0), tentera de soigner son classement final en s'offrant l'actuel leader.

Le champion d'Algérie 2018 avait déjà été "arbitre" par le passé lors de l'ultime journée disputée chez lui : lors de la saison 1978-1979 à l'occasion du titre remporté par le MCA aux dépens de la JSK, et au terme de la saison 1995-1996 avec la consécration de l'USM Alger au détriment du MC Oran.

La 3e place, l'autre enjeu

Dans la course pour la 3e place, qualificative à la Coupe de la Confédération (CAF), le Paradou AC (3e, 45 pts), la JS Saoura (4e, 44 pts), et l'ES Sétif (5e, 42 pts) vont livrer une lutte à distance. Si le PAC et l'Entente partiront favoris à domicile face respectivement aux deux relégables: le DRB Tadjenanet (15e, 31 pts) et le MO Béjaia (13e, 33 pts), la JS Saoura effectuera un déplacement périlleux pour défier l'Olympique Médéa (15e, 31 pts), forcée de s'imposer.

Le Difaâ et l'OM, en ballotage défavorable, eux qui ferment la marche avec 31 points chacun, ont déjà mis un pied en Ligue 2.

Le MC Alger (6e, 40 pts), incapable de s'imposer lors des cinq derniers matchs, aura à coeur de terminer sur une bonne note, en accueillant l'AS Aïn M'lila (9e, 36 pts).

Dans le ventre mou du classement, quatre formations se trouvent dans la même situation : le NA Husseïn-Dey (9e, 36 pts), l'AS Aïn-M'lila (10e, 36 pts), ainsi que le CR Belouizdad et l'USM Bel-Abbès qui vont s'affronter au stade du 20-Août-1955 (35 points chacun).

Les six équipes peuvent terminer à égalité avec 36 points : le CRB, le MCO, le NAHD, l'ASAM, l'USMBA et le MOB, au terme de l'ultime journée.

Selon le règlement en vigueur, les équipes seront départagées par le plus grand nombre de points obtenus lors des matchs joués entre elles.

Ligue 1 de football: ce que prévoit le règlement en cas d'égalité

Ce que prévoit le règlement en cas d'égalité entre deux équipes ou plus, dans la course au titre ou au maintien, à la veille du déroulement de la 30e et dernière journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, dimanche:

Au terme du classement final, les équipes seront départagées selon l'ordre des critères suivants:

- Le plus grand nombre de points obtenus par une équipe lors des matchs joués entre les équipes en question

- La meilleure différence de buts obtenue par une équipe lors des matchs joués entre les équipes en question

- La meilleure différence de buts obtenue par une équipe sur l'ensemble des matchs joués par les équipes en question lors de la phase aller

- Le plus grand nombre de buts marqués par une équipe sur l'ensemble des matchs joués par les équipes en question lors de la phase aller

- Le plus grand nombre de buts marqués par une équipe sur l'ensemble des matches joués à l'extérieur par les équipes en question lors de la phase aller

- En cas d'égalité concernant tous les critères ci-dessus, un match d'appui est organisé par la Ligue de football professionnel (LFP) sur terrain neutre avec prolongation et le cas échéant tirs au but.

Palmarès du Championnat d'Algérie de Ligue 1 de football à la veille de la 30e et dernière journée de la saison 2018-2019

1962-1963 : USM Alger

1963-1964 : USM Annaba

1964-1965 : CR Belcourt (CRB)

1965-1966 : CR Belcourt (CRB)

1966-1967 : NA Husseïn-Dey

1967-1968 : ES Sétif

1968-1969 : CR Belcourt (CRB)

1969-1970 : CR Belcourt (CRB)

1970-1971 : MC Oran

1971-1972 : MC Alger

1972-1973 : JS Kawkabi (JSK)

1973-1974 : JS Kawkabi (JSK)

1974-1975 : MC Alger

1975-1976 : MC Alger

1976-1977 : JE Tizi-Ouzou (JSK)

1977-1978 : MP Alger (MCA)

1978-1979 : MP Alger (MCA)

1979-1980 : JE Tizi Ouzou (JSK)

1980-1981 : RC Kouba

1981-1982 : JE Tizi Ouzou (JSK)

1982-1983 : JE Tizi Ouzou (JSK)

1983-1984 : GCR Mascara (GCM)

1984-1985 : JE Tizi-Ouzou (JSK)

1985-1986 : JE Tizi-Ouzou (JSK)

1986-1987 : EP Sétif (ESS)

1987-1988 : MP Oran (MCO)

1988-1989 : JE Tizi-Ouzou (JSK)

1989-1990 : JS Kabylie

1990-1991 : MO Constantine

1991-1992 : MC Oran

1992-1993 : MC Oran

1993-1994 : US Chaouia

1994-1995 : JS Kabylie

1995-1996 : USM Alger

1996-1997 : CS Constantine

1997-1998 : USM El-Harrach

1998-1999 : MC Alger

1999-2000 : CR Belouizdad

2000-2001 : CR Belouizdad

2001-2002 : USM Alger

2002-2003 : USM Alger

2003-2004 : JS Kabylie

2004-2005 : USM Alger

2005-2006 : JS Kabylie

2006-2007 : ES Sétif

2007-2008 : JS Kabylie

2008-2009 : ES Sétif

2009-2010 : MC Alger

2010-2011 : ASO Chlef

2011-2012 : ES Sétif

2012-2013 : ES Sétif

2013-2014 : USM Alger

2014-2015 : ES Sétif

2015-2016 : USM Alger

2016-2017 : ES Sétif

2017-2018 : CS Constantine

2018-2019 : .................