Cote d'Ivoire: L'Ambassade du Liban offre des vivres aux pensionnaires de la case des enfants

L'Ambassade du Liban a offert des vivres aux pensionnaires de la Case des Enfants, le centre d'accueil pour enfants en difficulté de la Fondation Children Of Africa. Le don composé de nombreux vivres en tout genre dont la valeur n'a pas été communiquée, a été réceptionné par Madame Béatrice Durand, responsable des actions sociales et de la Case des Enfants de Children Of Africa.

La cérémonie de réception s'est déroulée dans l'enceinte du centre d'accueil au Plateau, et a enregistré la présence de M. Khalil Mohamad, chargé des Affaires de l'Ambassade du Liban ; de son épouse et de ses enfants ; de M. Oussan Zorkot, l'un des donateurs réguliers de la Case des Enfants.

Les enfants reconnaissants à leurs généreux donateurs ont tenu à réserver un accueil des plus chaleureux.

Aussi, des chants et des danses ont été exécutés pour le plus grand plaisir des visiteurs qui d'ailleurs n'ont pas hésité à exécuter des pas de danses en compagnie des enfants. La chanteuse Emmanuella et Kia des Bouldegum ont également tenu en haleine les tout-petits.

Prenant la parole, M. Khalil Mohamad a insisté sur le sens de ces dons. Il a souligné que ceux-ci s'inscrivent dans l'esprit du mois du jeûne musulman qui se veut un mois de partage et de solidarité.

« J'ai senti de l'amour, j'ai senti le don de soi. Ce mois pour les musulmans est un mois sacré. C'est un mois de libéralités et de charités.

Aujourd'hui, nous avons posé un tout geste à travers ce don. Et ce que nous avons vécu aujourd'hui est extraordinaire. J'ai reçu de l'amour, des sourires et des énergies positives. Je viendrai vous voir de nouveau », a-t-il révélé.

Madame Durand Béatrice, responsable de la Case des Enfants a quant à elle, présenté le centre d'accueil. Le premier centre d'accueil construit par la Fondation Children Of Africa, la Case des Enfants recueille principalement les enfants en difficulté.«