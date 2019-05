Burkina Faso: An 5 de la disparition du Juge Nébié - Le Samab exhorte la justice à communiquer sur l'état de l'évolution des enquêtes

document

Au crépuscule du 24 mai 2014, notre camarade Salifou NEBIE, alors membre du Conseil constitutionnel, a été découvert sans vie sur la voie bitumée de Saponé, présentant des indices d'une mort particulièrement violente.

Ce jour 24 mai 2019 est la cinquième date anniversaire que ce vaillant collègue et camarade de lutte nous a quitté dans des circonstances troubles non encore élucidées.

En ce jour anniversaire, le devoir de mémoire et de responsabilité nous interpelle. Nous exhortons à la justice burkinabè en tant que dernier Rampart de la société, de travailler à élucider les circonstances de ce crime, de communiquer sur l'état d'évolution du traitement de ce dossier et de faire jaillir la vérité.

Nous ne pouvons oublier ce camarade dont la mort suscite de grandes interrogations et les constatations matérielles font penser à un ignoble assassinat.

Au-delà du devoir de mémoire envers notre illustre camarade, le SAMAB, son syndicat, comme tout le corps de la magistrature attend que la vérité jaillisse et que justice lui soient rendues, ainsi qu'à sa famille.

Ce qui est arrivé à notre camarade nous rappelle que notre métier nous expose à toutes sortes de menaces et qu'à l'état de victime, le magistrat subi la dure réalité de la justice qui est que l'arrivée au verdict ne dépend pas que de la seule volonté du juge.

En tout état de cause, une chose est certaine et nous ne cesserons de le répéter: quelqu'un a ôté la vie à notre camarade et cette personne ou ces personnes courent toujours.

Le SAMAB, en cette cinquième date anniversaire du décès tragique de notre collègue et camarade Salifou NEBIE, invite les collègues en charge du dossier, de communiquer à l'opinion nationale et internationale, l'état d'évolution des enquêtes parce que le silence tue les dossiers qui durent en instruction.

Camarade Salifou NEBIE, repose en paix car nous continuons le combat pour que vérité et justice te soient rendues et que Dieu console ta famille et tous ceux qui t'ont porté dans leur cœurs.

Le Secrétaire général

Emmanuel S. Ouédraogo