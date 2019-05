Cote d'Ivoire: Agboville / Valentin Kouassi, président de la Jpdci urbaine - « Il est temps que les Ivoiriens se mettent ensemble »

Le président national de la Jeunesse urbaine du Pdci Rda, Valentin Kouassi, a lancé sa tournée nationale de remobilisation de ses bases en vue de la reconquête du pouvoir d'Etat en 2020 par un giga meeting à la place du château d'Agboville, chef-lieu de la région de l'Agnéby-Tiassa.

C'était le samedi 25 mai 2019, en présence du vice-président, Sotchi Aké M'boh Frédéric, du délégué communal du Pdci, François Yavo et des militants et militantes venus nombreux, des chefs traditionnels et de communautés.

A cette occasion, Valentin Kouassi, avec la fougue qu'on lui connait, a exhorté ses camarades à la vigilance et à la fidélité au parti et au président Bédié.

« Ne vous faites pas tromper. Les vendeurs d'illusions vont venir ici, des gens qui n'ont de projet que leur ventre et leurs intérêts personnels et faire en sorte que votre avenir soit hypothéqué. Ils n'ont rien fait pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas en un an qu'ils vont construire la Côte d'Ivoire.

Pendant tout le temps, ils n'ont rien apporté. Pendant dix ans, nous avons chômé, ils n'ont pas sécurisé la Côte d'Ivoire. Ils n'ont fait que faire la promotion des clans. Or le Pdci-Rda travaille en union avec tous les Ivoiriens. C'est le parti de tous les Ivoiriens.

Il est temps que les Ivoiriens se mettent ensemble. Il est temps que le Pdci et le Fpi se mettent ensemble.

Aujourd'hui, la jeunesse du Fpi et de tous les autres partis politiques de l'opposition se sont mis ensemble pour créer une plateforme qui s'appelle "Coalition de la jeunesse ivoirienne (Cojid) pour la démocratie" » a-t-il lancé avant d'évoquer la plateforme des partis de l'opposition initiée par le président Bédié.

« Le président Bédié a mis en place une plateforme parce que la situation est grave. Il a tendu la main à ses frères du Fpi, du Mfa, de l'Udpci, à tous les Ivoiriens qui partagent la vision d'une Côte d'Ivoire unie, prospère et réconciliée.

Dans cette plateforme, le président Bédié et le président Gbagbo parlent le même langage. Le Pdci Rda vous demande de vous lever et faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit sauvée. Votre voix est notre unique arme pour aller en 2020 et restaurer la démocratie, la paix, le progrès, faire en sorte que la Côte d'Ivoire avance fièrement ».

L'appel aux jeunes à se doter des pièces d'identité

« Chers amis jeunes, vous devez faire en sorte que le Pdci-Rda gagne. Mais pour que le Pdci-Rda gagne, il faut que vous ayez vos pièces d'identité.

Allez-vous faire enrôler et faire en sorte qu'au soir d'octobre 2020, votre voix compte » a lancé le président de la Jpdci Urbaine à l'endroit de ses camarades jeunes.

Plus loin, parlant de la transhumance politique, le leader de la jeunesse urbaine du Pdci n'y est pas allé avec le dos de la cuillère contre le Rdr-Rhdp. « Quand on regarde tous ceux qui s'en vont, ce sont ceux qui mangent dans les mêmes assiettes que les gens du Rhdp.

On ne sait pas par quoi ils sont liés, mais nous devons, en restant au Pdci Rda, travailler et faire en sorte que lorsque nous allons reprendre le pouvoir, ils reviennent attraper les pieds du vice-président Aké M'boh pour lui demander pardon et nous allons les accueillir » a-t-il commenté.

Le vice-président du Pdci-Rda, Sotchi Aké M'boh Frédéric, a exprimé sa douleur devant la déchéance de l'école ivoirienne.

« Celui qui n'a pas construit peut détruire mais celui qui a construit ne détruit pas » a-t-il soutenu.

Avant ce meeting, le président Valentin Kouassi, après avoir représenté le secrétaire exécutif Séri Bi à une cérémonie à Aboudé Mandéké, est allé se recueillir sous le colatier qui a vu naître le Syndicat agricole africain (Saa), géniteur du Pdci Rda.

La prochaine étape de cette importante tournée est prévue pour le samedi 02 juin 2019 à Arrah, Koun Fao et Abengourou.