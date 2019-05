Afrique: Mondial U20 - Les Sénégalais veulent assurer le billet pour les huitièmes

Après avoir croqué Tahiti lors de la première journée de la Coupe du Monde U20 qui se déroule actuellement en Pologne, les jeunes Lions de la Teranga retrouveront la compétition ce dimanche à 16h00 (GMT) à l'Arena Lublin où ils devront affronter les dauphins du groupe A, la Colombie.

Les poulains de Youssouph Boddi Dabo, finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations Total U20, pourront certainement compter sur leur buteur maison, Amadou Sagna, auteur d'un hatrick face à Tahiti. En plus de son triplé, le pensionnaire de Cayor Foot est entré dans l'histoire de cette compétition en inscrivant le but le plus rapide du tournoi. Un but matinal qu'il a inscrit à la 10e seconde de jeu, quatre de moins que le record établi par le Nigérian Monday Odiaka en 1985.

« C'est un vrai bonheur d'avoir battu le record du but le plus rapide » a-t-il indiqué à la fin de son match avant d'ajouter : « Marquer trois buts est aussi spécial. Mais je ne peux pas m'en attribuer le mérite. Notre collectif fonctionne très bien. Le mérite revient à tous ceux qui ont joué ». Sur le match de ce dimanche et la suite du parcours des sénégalais dans cette compétition, la star des Lionceaux ajoute : « Nous devons rester sur cette voie et nous concentrer sur les deux matches de groupe à venir. Pour l'instant, je suis simplement très heureux ».

Pour la rencontre de ce dimanche, les Sénégalais dont c'est la troisième participation à une Coupe du monde U20 après 2015 et 2017, espèrent prolonger le plaisir et s'assurer déjà un billet pour les huitièmes de finale avant même d'affronter le pays hôte, la Pologne mercredi prochain.

Dans l'autre match de cette seconde journée du groupe A, la Pologne affrontera Tahiti à partir de 18h30 (GMT) au Lotz Stadium.