Sénégal: Marseille - Une banderole en l'honneur de Pape Diouf retirée

Président de l'Olympique de Marseille entre 2005 et 2009, Pape Diouf est toujours aimé par certains supporters du club phocéen. Voilà qui explique pourquoi une banderole a été déployée vendredi dernier en l'honneur du Sénégalais et sur laquelle on pouvait lire « Pape reviens ! ».

Toutefois, à en croire La Provence, cette banderole a été retirée du stade vélodrome. Pourquoi ? Un des instigateurs du message s'est exprimé à ce sujet.

« Nous nous la sommes faite prendre par un stadier qui nous a dit : « c'est un beau message, mais ça vient d'en haut. On ne va pas la jeter, vous pouvez la récupérer après. » C'est incroyable, on n'a plus le droit de s'exprimer », a-t-il indiqué dans des propos relayés par Foot Mercato.

Mais du côté de la sécurité de l'OM, on indique que « les stadiers sont intervenus d'initiative car l'objet est a priori entré en fraude ».