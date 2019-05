Cote d'Ivoire: La première édition de « Femmes d'exception » a mis en lumière des audacieuses.

La première édition de « femmes d'exception » a connu son apothéose récemment à l'hôtel du golfe à la Riviera 3 à l'occasion d'une soirée dédiée.

Ces femmes qui font l'exception, audacieuses, reconnaissables par la singularité de leurs métiers ont été mises en lumière et valorisées pour servir d'exemples à la jeune génération.

Devant un parterre d'invités et d'admirateurs, Mme Virginie Kouadio, directrice générale adjointe de l'agence Ovations et Plus, initiatrice de l'évènement a situé l'objectif de cette plateforme qui a récompensé une douzaine de femmes.

«Il s'est agi pour nous de reconnaitre le mérite, la bravoure, le courage de ces femmes de valeur qui font honneur à la gent féminine par le métier qu'elles exercent.

Vous avez vu. Elles font les métiers d'hommes avec tous les risques que cela comporte. C'est pour nous une fierté. Et Ovations Plus sera toujours là pour les dénicher et les célébrer », a expliqué Mme Kouadio.

Charbon et reboisement, mécanique, transport urbain et interurbain, logistique sont entre autres domaines de prédilection de ces Dames qui sans aucune peur ni découragement encore moins de crainte rivalisent avec les hommes.

Ainsi, l'on dénombre parmi elles des Chefs d'entreprises prospères, chef de garage autos, Officier mécanicienne marine-marchande, mécanicienne d'avion, conductrice de taxi communal, conductrice de remorque, de car etc.

Pour reconnaître le mérite de ces femmes, qui brisent les limites liées au genre et inspirer la jeune génération, elles ont reçu chacune un diplôme, un trophée, plusieurs gadgets en nature et en numéraire.

L'occasion a été donnée à des pionnières qui ont retracé leurs parcours pleins d'embuches mais qui au bout sont arrivées là où certains hommes ont échoué.

Leur chemin expliqué démontre leur courage de réussir. Et elles ont réussi. Aujourd'hui elles font la fierté de leurs familles en générale et singulièrement la fierté de la gente féminine.