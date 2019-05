Cote d'Ivoire: Jeûne musulman - Albert Mabri Toikeuse offre une rupture collective aux Etudiants

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Albert Mabri Toikeuse a offert une rupture collective du jeûne musulman au monde universitaire, le jeudi 23 mai, au forum de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody.

Cette festivité a enregistré la présence des autorités administratives, des enseignants, des guides religieux et des étudiants.

A cette occasion, le ministre Mabri Toikeuse a fait savoir que cet énième repas marque la solidarité et la cohésion sociale. Selon lui, cette action vise à promouvoir la fraternité et le vivre ensemble.

« Nous sommes réunis pour promouvoir la fraternité et la communion qui concourent à la promotion du vivre ensemble », a indiqué Le ministre Mabri.

Il a ensuite appelé la communauté universitaire à s'unir dans la paix, la cohésion et la réconciliation qui selon lui sont le socle de développement de toute nation. « Soyons des messagers de paix, de cohésion et de réconciliation »,a-t-il exhorté.

Dans la même veine, le directeur du centre régional des oeuvres universitaires d'Abidjan 1(crou-A1), Blé Guirao a rappelé la nécessité de la solidarité mutuelle.

Pour lui, sans l'union et le partage, nulle ne peut avancer. Car dit-il, l'émergence de la Côte d'Ivoire passe aussi par le partage et la fraternité. Symbole de paix et de réconciliation.

« Nous vivons un moment fort et symbolique, nous devons faire en sorte que ce moment de partage, de fraternité agisse sur le monde universitaire pour aller vers l'émergence de la côte d'Ivoire. Parce que le partage et la fraternité sont symbole de paix et de réconciliation. » a appuyé le responsable du crou-A1.

Se félicitant, Cissé Souleymane, Président de l'association des élèves et étudiants musulmans de côte d'Ivoire (aeemci) a tenu à remercier le donateur et ses collaborateurs et a formulé des bénédictions pour la réussite de sa mission.