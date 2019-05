Congo-Kinshasa: Kasaï - Le Gouverneur Dieudonné Pieme regagne Tshikapa

De retour à Tshikapa, chef-lieu de sa province, après avoir pris part au séminaire des Gouverneurs organisé par le Président de la République, Félix Tshisekedi, Dieudonné Pieme et son Vice-gouverneur Gaston NKOLE ont été accueillis par une marée humaine. Cette population les attendait depuis 8 heures le mercredi 22 mai dernier jusqu'à 17h 00', heure de Tshikapa, où l'avion transportant le successeur de Marc Manyanga a atterri à Tshikapa.

Dans la foulé, la population scandait des chansons de joie demandant au gouverneur PIEME de faire baisser les prix des denrées alimentaires notamment, le seau de maïs, dans un bref délai. Se livrant à la presse, au salon d'honneur de la R.V.A Tshikapa, le deuxième gouverneur du Kasaï s'est dit agréablement émotionné par la foule venue à son accueil, reflétant ainsi la volonté des députés exprimée dans les urnes le mercredi 10 avril 2019.

Me Dieudonné PIEME s'engage à amorcer le début de différents travaux. "Ce qui justifie la présence des investisseurs dans ma suite", a-t-il rassuré. Il dit aussi suivre les directives leur données par le Chef de l'Etat qui entrent dans sa vision. "A moi particulièrement, le Chef a dit vouloir que le résultat du développement de la province du Kasaï soit à la hauteur de ma taille", a confié le Gouverneur à la presse.

Ainsi, remercie-t-il le Président de la République pour la confiance placée en lui à travers ce partenariat et s'engage à travailler compte tenue des besoins de la population du Kasaï et à combattre les antivaleurs. Quant à la sortie du gouvernement PIEME, il a rassuré qu'il sera bientôt dévoilé.

Déjà les consultations ont été entamées en amont à Kinshasa avec les députés nationaux et sénateurs, "je continue ici avec ceux qui sont sur place au Kasaï pour que ce gouvernement soit le plus large possible", a-t-il signifié.

Au lendemain de leur arrivée à Tshikapa, le Gouverneur Dieudonné PIEME et Gaston Nkole ont été présentées leurs civilités au président de l'Assemblée Provinciale Aloïs Mushitu Ngenge et tout son bureau. Après leur échange, PIEME place la réfection du Club BISENGO au centre de ses préoccupations pour permettre aux élus provinciaux de bien travailler. Aussi, est-il venu dans sa suite avec les investisseurs qui vont déjà se mettre au travail. Fils héritier du Patriarche PIEME DIBWE, Avocat d'affaires et diamantaire d'hier, Dieudonné PIEME reste porteur des idées neuves, fédérateur des tribus et promet de gérer autrement la province du Kasaï dont le degré de pauvreté est inquiétant.

Observation

A un observateur averti de s'exclamer : «nous attendons voir le Gouverneur se conformer à l'allocution de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat du lundi 13 mai 2019 à l'occasion du séminaire des gouverneurs dévalant les grandes articulations de sa vision basée sur les quatre axes stratégiques qui visent l'amélioration des conditions de vie de la population et d'adopter dans la gestion de leurs entités respectives, un comportement exemplaire et d'intégrer dans leurs programmes respectifs, la vision de FATSHI qui se décliner autour de quatre axes stratégiques qui sont : l'Homme, la croissance économique, la bonne gouvernance et la société solidaire qui constituent le socle sur lequel le gouverneur Dieudonné PIEME doit assoir ses priorités».