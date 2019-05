Congo-Kinshasa: Beach-volley - Les Léopards tout feu tout flamme à Bangui

Les Léopards de la RDC ont battu les Fauves de Bas Ubangi de la Centrafrique dans toutes les deux versions, samedi, aux éliminatoires zone 4 beach-volley, qualificatives pour les prochains Jeux Africains, au stade Barthelemy Boganda, à Bangui.

En l'absence du Cameroun et du Congo Brazzaville non partants, la RDC et la RCA sont les deux pays qui prennent part à ces éliminatoires. Ils sont d'office qualifiés pour les Jeux Africains Maroc 2019 dans les deux versions, indiquent les services de communication de la FEVOCO.

Qu'à cela ne tienne, la compétition a eu lieu et les Congolaises et Congolais se sont taillé la part du lion. Les Léopards dames ont battu leurs homologues en aller et retour : 2 sets à 0 à l'aller, soit : 21-11 et 21-07. De même qu'au match retour 2 sets à 0, soit : 21-9 et 21-10.

Pour leur part, les hommes ont fait 2 sets à 1 à l'aller, soit : 21-18, 15-21 et 15-12.

Pour pallier à l'absence de Cameroun et Congo Brazzaville, les organisateurs ont adopté une formule simple que voici : jouer en aller/retour samedi, 4 rencontres donc, même chose pour dimanche pour un total de 8 rencontres en deux jours.