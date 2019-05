Congo-Kinshasa: Ilunga Ilunkamba - Come-back sur sa présentation au PPRD

Membre du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) depuis 2004, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, nommé fraichement Premier ministre lundi 20 mai 2019 par le Chef de l'Etat Chef, Félix Tshisekedi Tshilombo, a été présenté publiquement aux militants et cadres de son parti politique au siège situé dans la commune de la Gombe, à Kinshasa.

Cette cérémonie de la présentation s'est passée jeudi 23 mai 2019, en présence de l'honorable Présidente de l'Assemblée nationale, également membre du PPRD et du Secrétaire permanent de ce parti politique dont le Président national est Joseph Kabila. Le PPRD a au cours de cette occasion à la couleur festive, demandé au nouveau Premier ministre qui sera investi incessamment, d'embaucher les membres du parti «s'il trouve de la place».

Par la même occasion, Emmanuel Ramazani Shadary, Secrétaire permanent du PPRD a, au nom du parti, promis de soutenir jusqu'au bout le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. «Nous allons le soutenir jusqu'au bout. Nous n'avons pas honte. Il est intelligent. Il va bien travailler », avait-il annoncé en marge de la cérémonie. Par ailleurs, il n'a pas manqué de rappeler à Jeanine Mabunda et Sylvestre Ilunga Ilunkamba d'où ils viennent. « Maman Mabunda, camarade Sylvestre, n'oubliez pas le PPRD. N'oubliez pas votre parti. Vous êtes les dirigeants de la RDC à vos postes respectifs mais n'oubliez pas d'où vous venez. Vous venez du PPRD, vous venez du FCC, de la RDC. Il y a beaucoup de chômage. Les membres du PPRD chôment trop. Si vous avez un peu d'emploi, retournez au PPRD nous vous donnerons des noms. Ici, nous avons des docteurs, des licenciés, des diplômés, des gardiens et des animateurs. Nous avons également des sportifs et beaucoup de mamans», avait lancé Emmanuel Ramazani Shadary.

Quelques militants et cadres du PPRD ont crevé l'abcès. A en croire le chef du courrier du PPRD, Matumona Jures, qui estime que "le choix de Sylvestre Ilunga Ilunkamba, est un choix juste, misé sur le savoir-faire et l'expertise. Pour un homme qui a travaillé depuis la deuxièmes République et qui a assumé beaucoup de fonctions au sein de l'Etat congolais, cela explique qu'il connaît le terrain, le jeu, et même les joueurs", confie-t-il.

D'emblée, il convient de noter que le travail du nouveau Premier ministre sera aussi de mettre en application la vision du Président de la République, dans sa lutte de faire ce pays grand et prospère. Fruit des tractations entre la coalition FCC-CACH, Ilunga Ilunkamba va succéder à Bruno Tshibala, qui a dirigé le gouvernement d'union nationale pendant deux ans.