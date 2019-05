Congo-Kinshasa: Florentin Mokonda réclame un dialogue rapide, franc et sincère !

"Pour les signataires de la présente déclaration, seul un dialogue rapide, franc et sincère peut arrêter notre descente aux enfers et éloigner l'épée de Damoclès suspendue sur nos têtes. Le dialogue mettra fin à l'ordre ancien, redonnera espoir et espérance au peuple congolais, aidera à réconcilier les différentes composantes de la communauté nationale. Il dotera le pays des institutions compétences et crédibles pour une période de transition. Les institutions ont pour mission de mettre en œuvre un programme pour bâtir un Congo nouveau : uni, indépendant et prospère, un Etat de droit et une nation digne, résolue de réaliser son destin, d'affirmer sa grandeur, de lutter contre l'expansion du terrorisme et des forces négatives en République Démocratique du Congo et, enfin, d'organiser des élections libres, démocratiques, transparentes, crédibles et apaisées", soutiennent Florentin Mokonda et consorts, au nom des partis et regroupements politiques ayant récusé le processus électoral, dans son format du deal ou de la coalition Kabila-Tshisekedi.

Partis et regroupements politiques ayant récusé le processus électoral en RDC

Déclaration politique

Très chers compatriotes,

Nous, leaders des partis et regroupements politiques ayant refusé de participer à un processus électoral, initié par un pouvoir corrompu, prédateur et totalitaire, en quête de renforcement de ses méthodes de pillage, et organisé par une CENI connue depuis 2006 pour son manque d'autonomie, d'impartialité et de neutralité ;

Considérant nos déclarations politiques du 7 et du 14 août 2018, notre mémorandum du 28 août ainsi que notre lettre du 19 septembre 2018 adressés à Monsieur le secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies, par lesquels nous avons appelé à la mise en place d'un nouvel Ordre Politique en vue de préparer dans la sérénité et d'organiser dans l'unité, la transparence, la justice, l'équité et la vérité des élections réellement libres, crédibles et apaisées ;

Prenant avantage de rappeler à l'opinion nationale et internationale :

*d'une part, notre message du 04 décembre 2018 stigmatisant notamment, le dessein inavouable du régime Kabila et alliés de diviser notre peuple, de l'affaiblir, de l'asservir pour, enfin, l'anéantir ;

*d'autre part, notre évaluation du 23 janvier 2019 mettant en exergue le contrôle par le FCC de toutes les institutions législatives et exécutives du pays, pendant que son candidat à l'élection présidentielle avait lamentablement échoué.

Très chers compatriotes,

La mainmise de l'ancien Président Joseph Kabila sur les institutions, les services publics et l'ensemble de l'économie nationale, sa proximité avec la multitude de groupes armés opérant impunément à l'est du pays justifient cette parodie d'élection et expliquent sans l'ombre d'un doute les atermoiements du Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui peine à s'affranchir, plus de cent jours après son avènement au pouvoir, du système suranné hérité de son prédécesseur.

En 2003, la signature de l'Accord global et inclusif de Sun City et la mise en place des institutions de la transition avaient suscité dans le chef de notre peuple, espoir de refondation de l'Etat, de renaissance de la nation et du redécollage de notre économie. Les élections de 2006 et 2011 ont conféré le pouvoir d'Etat à un clan qui se croit investi de l'héritage de Léopold II faisant ainsi de la République Démocratique du Congo, notre patrimoine commun, une propriété privée.

Depuis 2012, tous les rêves se sont évanouis, le doute, la déception et le découragement se sont invités à notre vie quotidienne.

Quand on observe le comportement de notre peuple, on a impression que, individuellement ou collectivement, nous évoluons dans une atmosphère d'envoutement ou d'hystérie. Nous avons perdu tout repère, tout bon sens et toute notion de valeurs fondatrices d'une société.

Nous avons érigé les antivaleurs en vertus, choisi le mal en lieu et place du bien, préfère l'obscurité à la lumière, le mensonge à la vérité, la médiocrité à l'excellence ou la noblesse, la débauche à la pureté, le diable à Dieu.

Très chers compatriotes,

Aujourd'hui, les résultats de tous les scrutins nous confortent dans l'appréhension que la passion de Monsieur Joseph Kabila pour la RDC, c'est de toujours diviser le peuple congolais pour consolider son pouvoir, continuer le pillage des ressources naturelles et désintégration du territoire national. Ce qui s'est produit hier au Kasaï, dans le Tanganyika, dans le Sud-Kivu, dans le périmètre de Béni, à Djugu (Ituri), à Yumbi (Mai-Ndombe), tout récemment dans le Masisi et le sud d'Irumu (Ituri) doit interpeller notre conscience. La ville de Kinshasa et d'autres provinces du Pays sont également dans le collimateur.

Pour les signataires de la présente déclaration, seul un dialogue rapide, franc et sincère peut arrêter notre descente aux enfers et éloigner l'épée de Damoclès suspendu sur nos têtes. Le dialogue mettra fin à l'ordre ancien, redonnera espoir et espérance au peuple congolais, aidera à réconcilier les différentes composantes de la communauté nationale. Il dotera le pays des institutions compétences et crédibles pour une période de transition.

Les institutions ont pour mission de mettre en œuvre un programme pour bâtir un Congo nouveau : uni, indépendant et prospère, un Etat de droit et une nation digne résolue de réaliser son destin, d'affirmer sa grandeur, de lutter contre l'expansion du terrorisme et des forces négatives en République Démocratique du Congo et enfin d'organiser des élections libres, démocratiques, transparentes, crédibles et apaisées.

Très chers compatriotes,

Le peuple congolais veut un vrai changement, une rupture radicale avec un système immoral de prédation.

Il aspire à travailler et à vivre dans un pays où les valeurs reprennent leur droit de cité et où s'instaurent la justice, la bonne gouvernance, l'éthique, les libertés fondamentales, le vouloir vivre-ensemble, la lutte contre l'impunité, le blanchiment de l'argent sale et l'enrichissement facile.

Nous sommes persuadés que le pays regorge tant d'hommes et des femmes compétents, intègres, épris de justice, d'éthique et de patriotisme, qui n'attendent qu'à mettre leurs connaissances et expériences au service de la nation congolaise.

Voilà pourquoi, nous demandons à tous les compatriotes de vaincre la peur, de se mobiliser, d'unir leurs efforts, de relever le défi de la reconquête de notre indépendance et de notre souveraineté.

Nous ne pouvons y parvenir que si nous confions notre pays et nos labeurs à Jésus Christ, notre Seigneur et Rédempteur qui, par sa résurrection, a vaincu la mort et les forces du mal.

Que Dieu bénisse et protège la République Démocratique du Congo !