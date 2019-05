Congo-Kinshasa: Football féminin - Grégoire Badi veut réussir avec brio la 11ème Coupe du Congo

Mieux vaut tard que jamais, dit-on ! La Commission nationale de football féminin (CNFF), organise, enfin, la 11ème édition de la Coupe du Congo de football féminin du 26 mai au 9 juin prochain, au stade Tata Raphaël, à Kinshasa. Le président de cette instance sportive, Grégoire Badi Ediba Elonga l'a annoncé au cours d'un tête-à-tête avec la presse, au siège de la Fédération congolaise de football association (Fecofa).

Après avoir passé toute la saison de 2018 sans la Coupe du Congo de football féminin, Grégoire Badi veut réussir avec brio l'organisation de cette édition de 2019, sa toute première depuis sa nomination, en dépit de quelques difficultés d'ordre technique et organisationnel.

Huit équipes dont la plupart, venues de Lubumbashi et de Kinshasa, sont reparties en deux poules. Dans la poule A, on retrouve : JSK, Promo Sport, Bilenge et Espoir de Bandal. Tandis que dans la poule B, c'est celles de Prom Star, Etoile du matin, OCL City et Dcmp Bikira. Les équipes engagées vont jouer la première, deuxième et troisième journée, avant d'aller en quart de finales, demi-finales, petite finales et, enfin, finale.

Les équipes du Haut-Katanga motivées

Le Gouverneur de province du Haut-Katanga, Jacques Kyabula Katwe, a remis samedi, des titres des voyages aux équipes de football féminin de sa province attendues à Kinshasa pour la Coupe du Congo de cette spécialité. Dcmp Bikira et OCL City, les deux habitués de cette compétition viennent montrer une fois de plus de quoi elles sont capables. Les joueuses de ces deux équipes ont été motivées par ce geste du tout premier citoyen de la ville en sa résidence, où il leur a même donné des enveloppes pour leur séjour à Kinshasa. «J'attends maintenant les résultats positifs», leur a-t-il dit. Dcmp Bikira et OCL City lui ont alors promis de bien défendre la province du Haut-Katanga dans cette édition de la Coupe du Congo du football féminin. Par ailleurs, il y a lieu de signaler que les équipes du Haut-Katanga ont déjà gagné cette compétition à cinq reprises.

Coupe du Congo masculin : la Fecofa fixe l'opinion

Initialement prévu du 25 au 29 mai, puis renvoyé à une date ultérieure, un compromis vient enfin d'être trouvé pour la phase finale de la 55ème édition de la Coupe du Congo de football masculin. Elle se jouera du 9 au 14 juin prochain, dans les stades des Martyrs et Tata Raphaël, à Kinshasa.

La Fécofa invite les délégués de huit clubs concernés pour ce tout dernier virage, à se présenter mardi 28 mai, en son siège, pour la cérémonie de tirage au sort. Les Huit clubs qualifiés sont : FC St Eloi Lupopo, FC Renaissance du Congo, JSK, AS Réal de Kin, As Nyuki le tenant du titre, AS Maniema Union, OC Bukavu Dawa et FC Malole.

A en croire le programme déjà établi, les quarts de finales se joueront aux stades Tata Raphaël et des Martyrs, le 09 juin 2019 ; les demi-finales le 11 juin 2019 au stade Tata Raphaël, et la finale le 14 juin 2019 au stade des Martyrs.