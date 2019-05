Cote d'Ivoire: RHDP - Le chef des gouros de Korhogo explique son soutien à Gon Coulibaly

N'Dri Douati Patrice, Président de "Marahoué action pour Amadou Gon Coulibaly", Chef Central de la communauté Gouro à Korhogo, a animé une conférence de presse le Vendredi 24 mai 2019 à Abidjan Attecoubé

« Nous mettons ce mouvement en place pour pouvoir permettre à l'État de Côte d'Ivoire de jeter un vrai regard sur les Gouro. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly (A.G.C) est notre allié donc pourquoi ne pas jouer sur cette fibre.

Nous allons oeuvrer à la sensibilisation du peuple Gouro afin qu'il adhère aux idéaux du Premier ministre et du Président Alassane Ouattara. Parce que nous aimons le Président de la République, Alassane Ouattara et son Premier ministre A.G.C.

Il y a les chiffres qui sont là. Pour l'élection présidentielle de 1995, le peuple Gouro a eu un taux de participation de 56% et avec plus de 86% en faveur du président Ouattara. Pour la législative, le peuple Gouro a offert à l'Assemblé nationale 5 députés au nom du RHDP, 2 sénateurs et 3 maires.

Mon souhait est que tout le peuple Gouro soit avec A.G.C et que tous les cadres du Rhdp aient la même vision politique L'intérêt qui doit nous habiter aujourd'hui est que A.G.C est notre enfant, donc tout ce que nous lui demandons il nous donnera. Nous sommes des frères, faisons un effort pour que le pays avance.

Notre cheval de bataille sera donc de prendre un rendez-vous avec le Premier ministre pour signer un pacte et cela sera à Korhogo. Nous allons lui demander aussi que nous voulons au moins trois ministres chez nous .

Il y a un proverbe Gouro qui dit "lorsque ton père décède, celui que ta mère a marié, tu l'appelles papa". Mais si tu refuses de l'appeler papa il ne te reconnaîtra pas non plus". Je dis cela pour les plus sceptiques.

Il va falloir qu'on se réveille désormais afin de bénéficier des retombées du premier ministre. « Marahoué action pour A.G.C » voudrait lui permettre d'éclairer par son travail le pays pour nous

Il s'agit pour nous d'aller voir celui qui est en charge de l'économie et portefeuille du pays et lui demander, au nom du principe sacré des alliances Gouro et Senoufo de venir développer le pays Gouro très réceptif aux idéaux de paix, de développement et cohésion du président Ouattara » a-t-il expliqué.