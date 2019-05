Cote d'Ivoire: Aly Adham ré-élu à la présidence du syndicat des équipements de la route

Les adhérents du Syndicat des Équipements de la Route (SER) ont ré-élu lors de leur Assemblée Générale à la Maison des Polytechniciens, leur Président, Aly Adham, pour un troisième mandat placé sous le signe du « combat ».

L'occasion pour Aly Adham de rappeler « l'engagement de longue date du SER auprès des acteurs de la sécurité routière, des collectivités locales et territoriales mais aussi des gestionnaires d'infrastructures afin de valoriser le rôle des équipements routiers et leurs effets bénéfiques sur la sécurité de tous les usagers de la route ».

Mantra du SER, la gestion du patrimoine des équipements de la route a été cette année mise à l'honneur via un sondage IFOP présenté au Sénat en avril dernier. Celui-ci a permis à nouveau de mettre en lumière le lien entre performance des équipements de la route et sécurité routière.

Ainsi, 93% des conseils départementaux et 98% des mairies interrogées reconnaissent leur rôle essentiel, particulièrement dans des conditions de conduite difficiles, la nuit et par temps dégradé.

Une vie au service des équipements de la route

Ingénieur Civil de formation et titulaire d'un 3ème cycle, Aly Adham est impliqué depuis plus de 34 ans dans les métiers des équipements de la route (dont la moitié dans les métiers de l'ingénierie et l'autre moitié dans les industries).

Il est Président du SER depuis 2017 et membre du Syndicat depuis 8 ans en tant que Président Général d'ISOSIGN.

Son entreprise, qu'il a créée en 2007, emploie actuellement 85 salariés et affiche un chiffre d'affaire de 14M€. ISOSIGN, labellisée Empli'tude en 2019 pour son engagement social, est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements de la route en France et à l'internationale conformes aux normes en vigueur et certifiés CE/NF par l'ASCQUER (signalisation routière verticale et horizontale, solutions digitales, balisage routier, mobilier et signalétique en milieu urbain).

Pour rappel, l'Assemblée Générale du SER s'est tenue jeudi 23 mai 2019 à la Maison des Polytechniciens à Paris. Mathieu Flonneau, spécialiste des mobilités et maitre de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, y a notamment donné une conférence sur le thème «

Les équipements de la route au cœur des écosystèmes routiers : ruptures, continuités, réinventions, transitions».

À propos du Syndicat des Equipements de la Route

Le SER regroupe les principales entreprises françaises impliquées dans la conception et la fabrication d'équipements de la route.

Le Syndicat est organisé autour de 6 sections : « Signalisation verticale » (panneaux, etc.), « Signalisation horizontale » (marquage des chaussées, etc.), « Dispositifs de retenue » (glissières de sécurité, etc.), « Régulation de trafic » (feux, etc.), - « Sécurité, balisage, chantiers » et « Protections acoustiques ». Les équipements de la route représentent un chiffre d'affaires de 1,5 milliards d'euros et plus de 6000 emplois.